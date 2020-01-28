  • Bist 100
    119802
  • Dolar
    5,9451
  • Euro
    6,5439
  • Altın
    301,0560
İstanbul
6 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı İstanbul'da gözaltına alındı Kırmızı bültenle aranan İranlı rapçı İstanbul'da gözaltına alındı
Depremin travmasını atlatmak için 450 personel görevlendirildi Depremin travmasını atlatmak için 450 personel görevlendirildi
Ali Yerlikaya, İSTKA 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı’na katıldı Ali Yerlikaya, İSTKA 20. Kalkınma Kurulu Toplantısı’na katıldı
Hamza Hamzaoğlu'ndan Başakşehir değerlendirmesi Hamza Hamzaoğlu'ndan Başakşehir değerlendirmesi
Türkiye'nin deprem gerçeği: Son 120 yılda 86 bin 497 kişi hayatını kaybetti Türkiye'nin deprem gerçeği: Son 120 yılda 86 bin 497 kişi hayatını kaybetti
15 gün önce taşınmıştı, bugün yıkıldı 15 gün önce taşınmıştı, bugün yıkıldı
Rahşan Ecevit’in son isteğine TBMM'den onay Rahşan Ecevit’in son isteğine TBMM'den onay
Marmaris'de 5,4 büyüklüğünde deprem Marmaris'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi Manisa beşik gibi! 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
Başkan Erdoğan: Dünyadaki 10 dev projenin 6'sı Türkiye'de Başkan Erdoğan: Dünyadaki 10 dev projenin 6'sı Türkiye'de
Oğuzhan Özyakup imza için Hollanda'ya gitti Oğuzhan Özyakup imza için Hollanda'ya gitti
Başkan Erdoğan'dan şehit Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok için taziye mesajı Başkan Erdoğan'dan şehit Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok için taziye mesajı
Yetkililer uyardı: Perşembe günü iki uydu birbiriyle çarpışabilir Yetkililer uyardı: Perşembe günü iki uydu birbiriyle çarpışabilir
Şehit Erol Olçok'un vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı Şehit Erol Olçok'un vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı
Motorin ve benzine bir indirim daha geldi Motorin ve benzine bir indirim daha geldi
Esed rejimi güçleri İdlib’in en büyük ilçesine girdi Esed rejimi güçleri İdlib’in en büyük ilçesine girdi
Deprem vergisi nereye harcandı? Deprem vergisi nereye harcandı?
Başkan Erdoğan, Senegal'de: Hafter, Kaddafi'ye de ihanet etmişti Başkan Erdoğan, Senegal'de: Hafter, Kaddafi'ye de ihanet etmişti
Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş açıklama
MHP lideri Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama MHP lideri Bahçeli'den Manisa'daki deprem sonrası açıklama
Eskişehir’de şüpheli şahsın gizlediği silahı polis yakaladı Eskişehir’de şüpheli şahsın gizlediği silahı polis yakaladı
ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında ŞOK'a yarın neler geliyor? ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında
Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk son bölüm izleme linki Çocuk dizisi final mi yapıyor? Çocuk son bölüm izleme linki
Rekabet Kurumu'ndan 5 sigorta şirketine idari para cezası verildi Rekabet Kurumu'ndan 5 sigorta şirketine idari para cezası verildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Ocak 2020 Salı 19:48:56 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 19:49:49

Depremin travmasını atlatmak için 450 personel görevlendirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ertem, Toplum Yararına Programı kapsamında 450 kişinin görevlendirildiğini söyledi.

Elazığ'da temaslarını sürdüren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin meydana geldiği andan itibaren Bakanlık olarak, vatandaşa destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya gibi illerden psikososyal destek ekiplerini Elazığ ve Malatya'ya sevk ettiklerini aktaran Ertem, şöyle konuştu:

"Arama kurtarma ve tespit noktasında depremin öncelikli müdahale aşaması var. Biz de o aşamada psikososyal destek ekibimizi alana koyduk. Bu da aslında hemen depremle karşı karşıya kalan insanlara psikolojik destek vermeye yönelikti. İlk gün itibarıyla alanda 60 civarında personelimiz vardı. Son gün itibarıyla halen sahada 150 personelimizle psikolojik destekleri veriyoruz."

Bakanlık personelinin yanı sıra gönüllü ve diğer illerden gelen belediye ve valilik ekiplerinin de bölgede görev aldığını dile getiren Ertem, bu ekiplerin de depremzede ailelere hizmet verdiğini bildirdi.

"Bundan sonra daha yoğun olarak bize iş düşüyor. Önemli olan nasıl yaraları sarmak ve onun için de biz ister istemez burada daha fazla kalacağız." ifadesini kullanan Ertem, destek veren Yeryüzü Doktorları, Kızılay gibi gönüllülere teşekkür etti.

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kanalıyla da gelecek yardımları koordine ettiklerini aktaran Ertem, şunları söyledi:

"Onun için hem Malatya'da hem Elazığ'da bir depo merkezi tespit ettik. Bütün yardımlar oraya süzülerek geliyor. Her türlü yardımı kabul etmiyoruz, mutlaka yeni ve kullanılabilir olması lazım. Eskimiş olanları kabul etmiyoruz. Bu anlamda tasnif ediliyor ve bu depolarda muhafaza ediliyor. İlk gün itibarıyla Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğümüz bütçesinden 8 milyon lira aktarıldı ama bu depreme özgü. Oysa biz alınan karar gereğince hane başına 3 bin 500 lira civarında talep halinde yardımı zaten yapıyoruz. Onun haricinde 8 milyon lira daha geldi. Bu ihtiyaca göre artırılabilir."

6 AY GÖREV YAPACAKLAR

SGK primlerinin 30 Nisan'a kadar ertelenmesine ilişkin bir karar alındığını hatırlatan Ertem, bu kararın vatandaşları rahatlatacağını söyledi.

Ertem, bölgede daha fazla personel ihtiyacının olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Her ne kadar gönüllülerle de olsa sonuç itibarıyla süreklilik olmayabiliyor. Biz hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Travmayı ortadan kaldıracak, normale dönüş noktasında ihtiyaç olması nedeniyle İŞKUR'dan Toplum Yararına Programı kapsamında 300'ü Elazığ, 150'si Malatya olmak üzere 450 personel görevlendirildi. Bunlar 6 ay süresince valilik emrinde çalışacak."

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ