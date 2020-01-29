29 Ocak 2020 Çarşamba 09:28:37 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 09:29:09
Depremde hasar gören Sivrice İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yıkılıyor
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hasar gören İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yıkımına başlandı. Fevzi Dağ
Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 4 katlı İlçe Emniyet Müdürlüğü binası hasar gördü.
Çökme tehlikesi nedeniyle iş makineleri tarafından binanın yıkımına başlandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, geçici olarak kurulan konteynerde hizmet veriyor.
(AA)
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