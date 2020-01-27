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27 Ocak 2020 Pazartesi 23:21:29 | Son Güncelleme: 27 Ocak 2020 Pazartesi 23:22:23

Depremde enkaz altında kalan Mustafa Emir'in kurtarılma görüntüsü ortaya çıktı

Elazığ’daki depremde ailesiyle enkaz altında kalan Mustafa Emir Çiçek'in kurtarılma operasyonuna ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta saat 20.55’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde birçok bina yıkıldı.

Yıkılan binalar arasında yer alan Sürsürü Mahallesi’ndeki Dilek Apartmanı'nda yaşayan Çiçek ailesi, deprem nedeniyle enkaz altında kaldı.

Ailenin en küçük üyesi 12 yaşındaki Mustafa Emir Çiçek'in enkaz altından kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, arama kurtarma çalışmaları sırasında Mustafa Emir’in yerini tespit eden Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı ekipleri, konuşarak Mustafa Emir’i rahatlamaya çalışıyor.

Moloz yığınları arasında sağlık ekiplerince serum bağlanan Mustafa Emir, daha sonra uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Mustafa Emir’in babası Selahattin, annesi Türkan ve ablası Kübra Çiçek de arama kurtarma ekiplerince enkazdan sağ olarak kurtarılmıştı.

AA

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