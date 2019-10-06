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06 Ekim 2019 Pazar 01:15:37 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 01:16:48

'Deprem sonrası enfeksiyonlar daha fazla can kaybına sebep olabilir'

Ankara'da Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, olası bir deprem sonrası salgın hastalıkların ortaya çıkabileceğini söyledi. Taşkınoğlu, "Deprem sırasında travma nedeniyle birçok kişiyi kaybedeceğiz, bu bir gerçek. Sonrasında depremin bir felakete dönüşmesine sebep olacak enfeksiyonlar ortaya çıkacak ve daha fazla can kaybına sebep olabilir" dedi.

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, olası bir deprem sonrası yaşanabilecek salgın hastalıklara dikkat çekti. Dr. Taşkınoğlu, yıkılan binalardan kalkan tozların arasında sıkışmış mantar sporlarının solunduğunda solunum yolu enfeksiyonlarına neden olacağını belirtti. Toplu halde yaşanması gereken bir durumda kişilerin birbirine solunum yolu enfeksiyonlarını geçireceğini ifade eden Dr. Taşkınoğlu, "Grip, tüberküloz hatta menenjit gibi solunum yoluyla bulaşan bütün hastalıkları birbirimize geçirme riski taşıyacağız. Ayrıca aşılama ile korunabileceğimiz kızamık, kabakulak gibi hastalıklara karşı çocuklarımız açık olacaklar. Biz aşılamanın bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir afet durumunda aşılanmamış çocuklarda neler göreceğimizi bilmiyoruz. O yüzden onları çok iyi korumak için aşılamamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

'KANALİZASYON SUYU İÇME SUYUMUZA KARIŞABİLİR'

Dr. Taşkınoğlu, temiz su ve yiyeceğe ulaşma sıkıntısının da yaşanabileceğine dikkat çekerek, "Bu durumda ishal salgınları ortaya çıkacak. Norovirüs, Hepatit A, Salmonella ve Shigella virüsü karşımıza çıkabilir. Kanalizasyon suyu ile bizim içme suyumuz karışabilir. Bunların ne kadar korunduğundan emin olmamız gerekiyor. Temiz su kaynaklarının ne kadar sağlam kalacağını bilmiyoruz. Temiz su sıkıntısı yaşarsak, nasıl bir enfeksiyonla başa çıkmamız gerektiğini de öngöremiyoruz" diye konuştu.

'TEMİZ SU KAYNAKLARI SAĞLIKLI BİR YERDE DEPOLANMALI'

Depremin hangi tarihte yaşanacağının da önemli olduğunu kaydeden Dr. Taşkınoğlu, kış mevsiminde olursa grip salgınlarının, yaz mevsiminde gerçekleşirse içme sularına karışan kanalizasyon suları nedeniyle ciddi ishal salgınlarıyla karşılaşma durumunun olduğunu söyledi. Bu duruma karşı temiz su kaynaklarının sağlıklı bir yerde depolandığından emin olunması gerektiğini vurgulayan Dr. Taşkınoğlu, "Ayrıca sağlık açısından baktığım zaman oluşturulan deprem çantalarında öncelikle her seferinde yenilememiz gereken temiz su bulundurmalıyız. Yıkılan binalardan kalkan tozlara maruz kalacağımız ve onlardan kendimizi korumamız için maskeye ihtiyacımız olacaktır. Aynı zamanda toplu alanlarda yaşamak zorunda kaldığımızda birbirimize enfeksiyon bulaştırmamamız için yine maskeye ihtiyaç duyacağız. Bu anlamda da çocuklarımızı aşılatmamız çok önemlidir. Özellikle kızamık, tüberküloz ve Hepatit açısından çocuklarımızın aşılandığından emin olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ENFEKSİYONLAR DAHA FAZLA CAN KAYBINA SEBEP OLABİLİR'

Dünya genelinde meydana gelmiş depremlere ilişkin bir istatistiğin var olduğunu ifade eden Dr. Taşkınoğlu, "Akut solunum yolu enfeksiyonunu en çok 65 yaş üstü bireylerde ve 5 yaş altındaki çocuklarda görüyoruz. 5 yaş altındaki çocuklarda yüzde 20 oranından ölümle sonuçlanıyor. Yüzde 40 oranında da ishale neden olan enfeksiyonlar ile hayatını kaybediyor. Deprem sırasında travma nedeniyle birçok kişiyi kaybedeceğiz, bu bir gerçek. Sonrasında depremin bir felakete dönüşmesine sebep olacak enfeksiyonlar ortaya çıkacak ve daha fazla can kaybına sebep olabilir" dedi.

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