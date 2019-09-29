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29 Eylül 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 01:02:18

Deprem korkusu uyutmuyor

Silivri açıklarında yaşanan sarsıntılar, vatandaşları tedirgin etmeye devam ediyor. İstanbullular depremden sonraki ikinci geceyi de dışarda geçirdi.

Marmara Denizi'nin Silivri açıklarında üst üste yaşanan 4,6 ve 5,8’lik depremler ve ardından gelen artçı şoklar nedeniyle panik yaşayan İstanbullular, aradan geçen 2 güne rağmen dışarıda sabahlamayı sürdürüyor.

ENDİŞEMİZ BİTMEDİ

Bakırköy sahilde ailesiyle çadırda kalan Esma Ölçer, “Korktuğumuz için dışarıda kalıyoruz. Endişemiz henüz bitmedi. Bu geceyi de sahilde, çadırda geçirmeyi düşünüyoruz” dedi. Zeytinburnu sahilde kurdukları çadırda kalan İrem Taşpınar ise “Deprem korkumuz geçmedi. Geçecek gibi de görünmüyor” şeklinde konuştu.

77 AĞIR HASARLI BİNA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 3 bin 176 yapıda gerçekleştirilen tespit çalışmalarında, 77 ağır hasarlı yapı tespit edildi.  Kamu binalarında yapılan incelemelerde 1'i hastane, 4'ü okul, 4'ü de idari bina olmak üzere 9 ağır hasarlı bina belirlendi.

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