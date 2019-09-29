'Deprem Kahini' Hoogerbeets Türkçe tweet attı, bu uyarıyı yaptı: Yapamayız!

İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremden sonra sosyal medyada Türkiye'den binlerce kullanıcı, ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'i soru yağmuruna tuttu.

Frank Hoogerbeets, kullanıcıların sorularına bugün Türkçe bir tweet atarak cevap verdi. Hoogerbeets, İstanbul depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.







FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank HoogerbeetsHollanda'nın Haarlem kentinde doğup büyüyor. Güneş sistemine, gezegenlere ve uzaya olan ilgisi küçük yaşta başlıyor. Babasının bilgisayar mühendisi olması da bu merakını destekleyici bir araç oluyor. Onun zamanında bu alanlarda bir eğitim veya herhangi bir okul bulunmadığı için kendi yöntemleri ile işe koyuluyor.

Babasının da yardımı ile geliştirdiği bir yazılım sayesinde evrendeki hareketlenmeleri görüp bir tahmin yapabiliyor. Ona göre depremleri tetikleyen şey; gezegenlerin dizilimi ve Ay'ın hareketleri. Çünkü deprem ve Ay arasındaki ilişki yıllardır bir tartışma konusu.



TAHMİNLERİ TUTMAYA BAŞLADI

Bazı bilim insanları, yeryüzünden yayılan ışımaların, Ay'ın dolunay veya yeni ay dönemlerinde artığını belirledi. Kimisi bu ilişkiyi reddederken kimisi destekliyor. Hoogerbeets'in son tahminleri de bu ilişkiyi doğrular nitelikte.



