Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 6 kişi tutuklandı
Elazığ'da depremde ağır hasar gören 2 ikametten ve inşa halindeki bir binadan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 24 Ocak'ta meydana gelen merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar alması nedeniyle boşaltılan 2 ikamet ile inşaat süreci devam eden bir binadan hırsızlık yapıldığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.
Takibe alınan 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Yapılan aramalarda, zanlıların binalardan söktükleri çeşme, batarya, fıskiye ve su sayacı gibi malzemeler ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
(AA)
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