05 Ocak 2020 Pazar 23:43:03 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 23:46:19
Denizli'de yanıcı madde dökülerek yakılan midibüs kullanılamaz hale geldi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde boş bir arazide park halinde bulunan midibüs kundaklanarak kullanılamaz hale geldi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kundaklanan midibüs kullanılamaz hale geldi.
Pelitlibağ Mahallesi 3406 Sokak'taki boş bir arazide park halinde bulunan midibüsün yandığını gören vatandaşlar, polise ve itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.
İlk incelemede, kullanılamaz hale gelen midibüsün yanıcı madde dökülerek yakıldığı belirlendi.
Aracı kundakladıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
(AA)
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