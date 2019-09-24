Denizli'de sokak ortasında dövüldü! Hiç kimse yardım etmedi

Sokak ortasında bir kadın, yanına gelen erkek tarafından darp edildi. Defalarca kadına vuran şahsa, yoldan geçenler sadece bakmakla yetindi. Kimsenin olayı umursamaması, görüntüleri izleyen vatandaşların tepkisini çekti.

Darp edilen kadın olay yerinden ayrılırken, darp eden ise arkasından koştu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)