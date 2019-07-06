Denizli'de Renault marka aracıyla drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi
Otomobiliyle 'drift' yapan sürücüye 7 bin lira para cezası kesilirken, ehliyetine el konuldu, aracı da trafikten men edildi.
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda uygulama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 48 LC 381 plakalı otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü görüp aracı durdurmak istedi.
DUR İKAZINA UYMAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
Polisin dur ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaştı. Kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından trafik polisleri, otomobili, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta terk edilmiş olarak buldu.
SÜRÜCÜYÜ BULDULAR, CEZAYI KESTİLER
Daha sonra sürücü F.T'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı.
EHLİYET GİTTİ, ARAÇ MEN EDİLDİ
Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi.
Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.
AA
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