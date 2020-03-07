Denizli'de bir ocak söndü! Eşini evde baltayla öldürüp kendisini doğal gaz borusuna astı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde eşini evde baltayla öldüren zanlı kendini doğal gaz borusuna asarak intihar etti.
Sevindik Mahallesi 2304 Sokak'ta ailesiyle yaşayan 16 yaşındaki genç kız, polisi arayarak anne ve babasının bulunduğu yatak odasından ses gelmediğini, kapının kilitli olduğunu söyledi.
Eve gelerek kapıyı açan polis ve itfaiye ekipleri, Sultan Akın'ın (36) yatağında başına aldığı balta darbesiyle hayatını kaybettiğini gördü, Şuayip Akın'ı (42) doğal gaz borusuna asılı buldu.
Cesetler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sinir krizi geçiren genç kızı yakınları ve sağlık ekibi teskin etmeye çalıştı.
Mahalle sakinleri, çiftin uzun süredir kavga ettiğini belirtti.
AA
- Denizli'de bir ocak söndü! Eşini evde baltayla öldürüp kendisini doğal gaz borusuna astı
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