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29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:51:30 | Son Güncelleme: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:54:10

Denizli'de belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ağır yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin belediye otobüsüyle çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Berkay G. (20) idaresindeki 20 AAG 396 plakalı otomobil, Fesleğen Mahallesi yakınlarında Himmet Akın yönetimindeki 20 BL 365 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Berkay G. ile araçta yolcu olarak bulunan Eralp Akıncı (26) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü Berkay G'nin ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.

AA

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