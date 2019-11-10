Denizli'de babasının kullandığı traktörün altında kalan bebek öldü

Alınan bilgiye göre, Aliveren Mahallesi'nde M.Ö, ailesiyle gittiği Kızılyer mevkisindeki tarlayı sürmeye başladı. M.Ö, traktörle geri manevra yaparken bu sırada tarlada emekleyen 1,5 yaşındaki oğlu H.Ö, aracın altında kaldı.

Ağır yaralanan ve Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ö, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

(AA)