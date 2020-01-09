09 Ocak 2020 Perşembe 08:27:35 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 08:28:45
Denizli'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika... Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 07:52'de 6.14 kilometre derinlikte 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Ayrıntılar geliyor...
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