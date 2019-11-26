Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi..

AFAD'ın verilerine göre, depremin merkez üssü Denizli'nin Çardak ilçesi...

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü!