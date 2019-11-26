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26 Kasım 2019 Salı 23:21:22 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:29:59

Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem

Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi..

AFAD'ın verilerine göre, depremin merkez üssü Denizli'nin Çardak ilçesi...

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü!

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