26 Kasım 2019 Salı 23:21:22 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:29:59
Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem
Denizli’nin Çardak ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevre ilçelerden de hissedildi..
AFAD'ın verilerine göre, depremin merkez üssü Denizli'nin Çardak ilçesi...
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü!
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