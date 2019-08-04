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04 Ağustos 2019 Pazar 22:47:24 | Son Güncelleme: 04 Ağustos 2019 Pazar 22:49:01

Denizli Honaz'da katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı

Denizli'nin Honaz ilçesindeki katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı.

Pınarkent Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, tesiste daha önce çıkan yangınlarda hasar oluşmuştu.

AA

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