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01 Mart 2020 Pazar 09:57:18 | Son Güncelleme: 01 Mart 2020 Pazar 10:10:49

Denizde lastik botları su alan göçmenler kurtarıldı

Denize açıldıkları lastik botları su alan düzensiz göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen bir grup düzensiz göçmen, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinden ayrıldıktan kısa süre sonra botları motoru arızalanıp su alınca sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 

Midilli Adası'na geçmek isteyen düzensiz göçmenler, Sivrice Feneri önündeki sahilde toplanıp lastik bota bindi. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup denize açıldı.

Kıyıdan 100 metre uzaklaşan düzensiz göçmenlerin botu, motoru arızalanıp su almaya başlayınca Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istendi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerce kurtarılan düzensiz göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki sahil güvenlik merkezine götürüldü. Bottan denize atlayan bir kişi ise yüzerek karaya çıktı.

AA

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