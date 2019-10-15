15 Ekim 2019 Salı 11:14:38 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 12:02:28
Denizde kadın cesedi bulundu
Haliç Metro Köprüsü Karaköy kısmından deniz polisi tarafından çıkarılan kadın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 9.30 sıralarında Haliç metrosu Köprüsü Karaköy kısmında güvenlik görevlileri deniz yüzeyinde hareketsiz duran bir kadın olduğunu fark etti. Görevliler, bunun üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, cesedi karaya çıkardı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
İHA
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