Deniz suyundaki ani soğuma balıkçının yüzünü güldürdü

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları bol miktarda barbunya ve istavrit avladı.

Sinop-Kastamonu Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyundaki ani soğumanın balıkçının yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Sert esen rüzgarla birlikte deniz suyunun yer değiştirdiğini ve bu nedenle balıkların daha sıcak sulara yöneldiğini vurgulayan Bayrak, şunları dile getirdi:

"Balıklar deniz soğuğu yaptığı dönemlerde daha yüzey bölümlere çıkmak zorunda kalıyorlar çünkü su yüzeyde daha sıcak. Malum av yasağı olduğu için kıyı balıkçılarımız küçük ağlar bırakıyorlar denize. Balıklar yüzeye yakın bölgeye geldiğinden ağlara takılıyorlar. Özellikle Sinop'un kuzeye bakan kısmında ağ atan balıkçılarımız barbunya ve istavrit avcılığı yaptılar. Yüzleri gülmüş oldu."

Bayrak, kilogramı 15 liradan satışa sunulan balıklara tatil için kente gelenlerin yoğun talep gösterdiğini kaydetti.

(AA)