  • Bist 100
    102566
  • Dolar
    5,5667
  • Euro
    6,2077
  • Altın
    255,0890
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan: Barışçıl gösteri yapan vatandaşların öldürülmesi kabul edilemez Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan: Barışçıl gösteri yapan vatandaşların öldürülmesi kabul edilemez
Malezya'dan Türkiye ile savunma alanında iş birliği mesajı Malezya'dan Türkiye ile savunma alanında iş birliği mesajı
Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşet attılar! Cezaevi bahçesine uyuşturucu hap dolu poşet attılar!
Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber Fenerbahçe'ye Luiz Gustavo'dan kötü haber
İmar barışında ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor İmar barışında ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
Deniz suyundaki ani soğuma balıkçının yüzünü güldürdü Deniz suyundaki ani soğuma balıkçının yüzünü güldürdü
Ronaldinho’nun 57 mülküne haciz Ronaldinho’nun 57 mülküne haciz
KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS ÖABT soruları ve cevapları görüntüleme sayfası KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayınlandı! KPSS ÖABT soruları ve cevapları görüntüleme sayfası
Sosyal medyada tepki çeken 'caretta caretta' görüntüleri Sosyal medyada tepki çeken 'caretta caretta' görüntüleri
Avrupa'nın yükselen 50 genç yıldızı listesinde 4 Türk futbolcu Avrupa'nın yükselen 50 genç yıldızı listesinde 4 Türk futbolcu
Hz. Hatice annemize karşı sapkın sözleri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa İslamoğlu'na rest çekti Hz. Hatice annemize karşı sapkın sözleri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı Mustafa İslamoğlu'na rest çekti
Muslera, Belhanda ve Luyindama sağlık kontrolünden geçti Muslera, Belhanda ve Luyindama sağlık kontrolünden geçti
TÜVTÜRK'ten 'randevu hizmeti ücreti' uyarısı: Sakın ücret ödemeyin! TÜVTÜRK'ten 'randevu hizmeti ücreti' uyarısı: Sakın ücret ödemeyin!
Audi Cup Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Audi Cup Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Bayern Münih Fenerbahçe maçı nereden izlenir?
Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Bodrum’da yatırım yapacağı iddia edildi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Bodrum’da yatırım yapacağı iddia edildi
İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı İsrail polisi 4 yaşındaki Filistinli çocuğu ifadeye çağırdı
Son Dakika: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi Son Dakika: Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında en az 4 terörist etkisiz hale getirildi
Şişli'deki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı Şişli'deki silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı
İşte kuzeninin vurulduğu an! 'Palalı Sabri' hakkında şok iddia İşte kuzeninin vurulduğu an! 'Palalı Sabri' hakkında şok iddia
Geri dönüş başladı! Türkiye'ye son 3 ayda 10 milyar dolar yabancı girişi oldu Geri dönüş başladı! Türkiye'ye son 3 ayda 10 milyar dolar yabancı girişi oldu
'Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı FETÖ sonlandırdı' 'Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturmayı FETÖ sonlandırdı'
Etkisiz hale getirilen terörist, sözde tim komutanı çıktı Etkisiz hale getirilen terörist, sözde tim komutanı çıktı
Başakşehir'in videosu sosyal medyayı salladı Başakşehir'in videosu sosyal medyayı salladı
Metrobüs'te kız çocuğuna taciz iddiası Metrobüs'te kız çocuğuna taciz iddiası

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 16:54:59 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 16:55:34

Deniz suyundaki ani soğuma balıkçının yüzünü güldürdü

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları bol miktarda barbunya ve istavrit avladı.

Sinop'ta denize açılan kıyı balıkçıları bol miktarda barbunya ve istavrit avladı.

Sinop-Kastamonu Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyundaki ani soğumanın balıkçının yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Sert esen rüzgarla birlikte deniz suyunun yer değiştirdiğini ve bu nedenle balıkların daha sıcak sulara yöneldiğini vurgulayan Bayrak, şunları dile getirdi:

"Balıklar deniz soğuğu yaptığı dönemlerde daha yüzey bölümlere çıkmak zorunda kalıyorlar çünkü su yüzeyde daha sıcak. Malum av yasağı olduğu için kıyı balıkçılarımız küçük ağlar bırakıyorlar denize. Balıklar yüzeye yakın bölgeye geldiğinden ağlara takılıyorlar. Özellikle Sinop'un kuzeye bakan kısmında ağ atan balıkçılarımız barbunya ve istavrit avcılığı yaptılar. Yüzleri gülmüş oldu."

Bayrak, kilogramı 15 liradan satışa sunulan balıklara tatil için kente gelenlerin yoğun talep gösterdiğini kaydetti. 

(AA)

Geri dönüş başladı: 3 ayda 10 milyar dolar geldi
ABD düğmeye bastı! Asker talebinde bulundular!
Hüdayi Vakfı, hayırseverlerin kurbanlarını 40 ülkeye ulaştıracak
ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu
Türkiye'den hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler!
2019 Kurban Bayramı ikramiyesi için geri sayım başladı
Türkiye'den flaş bir hamle daha
Bakan Albayrak, "Bu haftadan itibaren kamu bankaları başta olmak üzere kredi faizlerinde indirim göreceğiz" dedi
Emre Mor Galatasaray'da
Piyasalar için 11 yıl sonra bir ilk
S-400'lerden sonra sıra onlarda! Türkiye'den müthiş hamle!
Emekliye 1.159 TL! Emekli ikramiyesine zam yapılacak mı? Emekli maaşlarında ne kadar artış olacak?
Gerilim zirve yaptı! Yeni yaptırımlar geliyor!
ABD'li devden açıklama! Türkiye Çin'i sollayabilir
İngiltere’de "Türk arı" alarmı: Yakalanıp öldürülecek
"Rusya ile Türkiye, ABD'den korkmuyor"
Rum yalanı çöktü! Bu belgeler Türkiye'ye ait!
Suriyeliler için yol haritası belli oldu! 26 Ağustos milat olacak!
Başkanlar takipte! Karne çıkarılacak
Dikkat! Araç sahipleri için son 2 gün
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ