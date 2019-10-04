Denetimle dolandırıcılık

Kendilerini Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı olarak tanıtan Necati A. (48) ve Veli Y. (48) adlı şahıslar, üzerlerinde SGK amblemi bulunan sahte kimlik ve evrakla, gözlerine kestirdikleri işyerlerine girdi. İşyeri sahiplerine 'kaçak işçi çalıştırdıkları' yönünde ihbar aldıklarını ve ceza keseceklerini söyleyen şüpheliler, esnafı kandırdı. Ellerinde bulunan sahte SGK işyeri denetim formlarını dolduran 2 dolandırıcı, bu yöntemle çok sayıda işletme sahibini dolandırdı.

EŞKALLERİ BELİRLENDİ

Son olarak 30 Ağustos’ta alınan ihbar üzerine harekete geçen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede geniş çaplı soruşturma başlattı. Dolandırıcıların girdikleri işyerlerindeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini belirledi. Necati A. isimli dolandırıcı, aynı gün Bayrampaşa Yıldırım mahallesindeki bir kafede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda “SGK Sosyal Güvenlik Konuları Halkla İlişkiler Gazetesi” ibareli sahte kimlik kartı ele geçirildi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST

Veli Y. ise 14 Eylül’de gece bekçileri tarafından Küçükçekmece’de rutin kimlik kontrolleri sırasında yakalanarak emniyete teslim edildi. Necati A. adlı dolandırıcı, yakalandıktan bir gün sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Veli Y, adli kontrol hükümleri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kravatlı sahtekârlar kamerada

Sahte SGK görevlilerinin bir işyerine girdikleri ve denetim için kapıda zile bastıkları anlar, aynı işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayda geçen görüntülerde, kravatlı dolandırıcılar, ellerindeki çanta ve klasörle merdivenden çıkıp hedef seçtikleri işyerine giriyor.