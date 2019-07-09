Demli çaydan iş kurmanın Rize’den Yalova’ya uzanan hikayesi

Rize’nin üretim noktasındaki başarısını ve girişimcilik konusundaki heyecanını bugün İstanbul’da bir daha gördük. Rize’de başarılı eğitim hayatını Yalova’da kazandığı üniversiteye taşıyan Mustafa Kuyumcu, memleketine başarılı bir fikir ve Mercedes Benz Türk’ün verdiği ödülle birlikte dönecek. Mercedes’in 600 girişimcinin başvuru yaptığı ödüllerinde son 10’a giren Kuyumcu, bugün ilk 3’e kalarak 50.000 TL ödülün sahibi oldu.

“KÖYÜM ÇAMLIHEMŞİN’DİR, ARDEŞEN’DE EĞİTİM GÖRDÜM”

Rize, Çamlıhemşin’de doğan Ardeşen’de eğitim gören Mustafa Kuyumcu, Ardeşen Süper Lisesi’ni bitirdi. Üniversite sınavında Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliğini kazanan Kuyumcu, bölümün ilk 50 mezunundan biri oldu. Askerlik sonrası Yalova’da yüksek lisansa başlayan Kuyumcu, 2018’de bunu da bitirdi. Şimdilerde doktora yapan Kuyumcu, 2013’te Rize’de çay lifi üzerine yaptığı araştırmalarla çay lifinden kompozit üreten girişimcilik hikâyesine başladı.

“İLK ARAŞTIRMALAR 2013’TE YAPILDI”

İstanbul Üniversitesi’nde çay lifinden kompozit madde elde etmeyi ve bunu odunla karşılaştırdığını söyleyen Kuyumcu, oduna göre çok daha iyi sonuçlar alındığını açıkladı. Ürünün ham maddesini “çayın yapımı sırasında atık olarak çıkan odunsu kısım” şeklinde tanımlayan Kuyumcu, bölgede bunun “çay lifi” olarak bilindiğini söyledi. Çay lifinin bölgede çok yüklü miktarda çıktığını anlatan Kuyumcu, sadece kendi araştırmalarından elde ettiği verilere göre 60 bin tonluk bir sonuca ulaştığını ve bu rakamın yıllık 200 bin tona çıkabileceğini söyledi. Yakarak, çürütülerek bertaraf edilen çay lifinin nitelikli bir atık olduğuna dikkat çeken Kuyumcu, bu ham maddenin çay üretimi sırasında neminin alındığını, bakterinin olmadığını, odun gibi kimyasal işleme ihtiyaç duymadığını söyledi.

“İNŞAAT VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİYOR”

Çay lifinden elde edilen kompozitin karışım haline getirilerek inşaat dış cephe kaplamalarında kullanılabildiği bilgisini veren Kuyumcu, elde edilen maddenin otomotivde ses ve ısı izolasyonunda da kullanılabildiğini söyledi. Son günlerde yüzde 85 lifli madde üretimiyle özel bir çalışma da yaptıklarını söyleyen Kuyumcu, bunu otomobil kapılarında kullanmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin plastik işlemede Avrupa’da ikinci, dünyada altıncı olduğunu söyleyen Kuyumcu, pazarın Türkiye’de 10 milyon TL’yi bulduğunu ifade etti. Ambalaj, inşaat ve otomotiv sektöründe çeşitli plastikler kullanıldığına dikkat çeken Kuyumcu, bunların kullanımını azaltıp daha milli bir ürüne geçileceğini söyledi.

YARIŞMA İLE 600 GİRİŞİM ARASINDAN 3’Ü SEÇİLDİ

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları bugün açıklandı. Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın girişimcinin başvurduğu yarışmada “Sosyal Fayda”, “Teknoloji” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin kazananlar için İstanbul’da bir ödül töreni düzenlendi.

Son 10’a kalanların katıldığı ödül töreninde yılın büyük ödülleri Ankara, İzmir ve Yalova’dan katılan girişimlerin oldu. Kazananlara 50’şer bin TL’nin verildiği girişimcilik yarışmasında, KompoRize startup’ının kurucusu Mustafa Kuyumcu, Sosyal Fayda Ödülü’nün; Safetech’in kurucusu Fatma Ertürk, Teknoloji Ödülü’nün; Tolkido’nun kurucusu Can Yıldız ise Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.