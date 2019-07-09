Demli çaydan iş kurmanın Rize’den Yalova’ya uzanan hikayesi

  • Bist 100
    96811.2
  • Dolar
    5,7342
  • Euro
    6,4308
  • Altın
    255,3200
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi davasında yeni karar İstanbul Emniyet Müdürlüğünü işgal girişimi davasında yeni karar
Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı Trump'tan Hindistan'a gümrük çıkışı
ABD bunu ilk kez yapıyor! 2 kişiyi yaptırım listesine ekledi ABD bunu ilk kez yapıyor! 2 kişiyi yaptırım listesine ekledi
Mustafa Cengiz: Kadromuza güvenimiz tam Mustafa Cengiz: Kadromuza güvenimiz tam
Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın! Alevler yükseliyor Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın! Alevler yükseliyor
AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş internet cezası
Mandela'nın torunundan İsrail'e 'Filistin satılık değildir' tepkisi Mandela'nın torunundan İsrail'e 'Filistin satılık değildir' tepkisi
Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha Hatay'da otomobildeki patlama ile ilgili 5 gözaltı daha
Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde 'siyasi slogan' yasağı Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde 'siyasi slogan' yasağı
BM'den 'Güney Sudan' açıklaması BM'den 'Güney Sudan' açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan Alan Duncan ile görüştü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İngiliz Bakan Alan Duncan ile görüştü
Fuat Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacak Fuat Oktay: 11. Kalkınma Planı halkımızın refahını artırmak için temel yol haritası olacak
Emine Erdoğan, Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını yaptı Emine Erdoğan, Mjedenica Özel Eğitim ve Terbiye Kamu Kurumunun açılışını yaptı
Suriye sınırına askeri sevkiyat Suriye sınırına askeri sevkiyat
JÖAK darbe davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı JÖAK darbe davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı
Demli çaydan iş kurmanın Rize’den Yalova’ya uzanan hikayesi Demli çaydan iş kurmanın Rize’den Yalova’ya uzanan hikayesi
Netanyahu İran'ı, bu sefer de F-35s savaş uçaklarıyla tehdit etti Netanyahu İran'ı, bu sefer de F-35s savaş uçaklarıyla tehdit etti
Ay Lav Yu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Ay Lav Yu filmi nerede çekildi ? Ay Lav Yu oyuncu kadrosunda kimler var, konusu ne? Ay Lav Yu filmi nerede çekildi ?
Türkiye'nin konuştuğu maganda dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu maganda dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Arjantin'in eski devlet başkanı De la Rua hayatını kaybetti Arjantin'in eski devlet başkanı De la Rua hayatını kaybetti
Türkiye'nin konuştuğu maganda dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu maganda dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları muson yağmurları vurdu Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların kaldığı kampları muson yağmurları vurdu
Galatasaray Emre Mor ile prensipte anlaştı Galatasaray Emre Mor ile prensipte anlaştı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Temmuz 2019 Salı 18:01:46 | Son Güncelleme: 09 Temmuz 2019 Salı 18:03:40

Demli çaydan iş kurmanın Rize’den Yalova’ya uzanan hikayesi

Rize’nin çay lifi bugün tatlı bir girişim etkinliğinde karşımıza çıktı. Rizeli Mustafa Kuyumcu’nun çay lifinden ürettiği fikir, Mercedes Benz Türk’ten girişimcilik ödülü alan 3 işten biri oldu. Kuyumcu, Rize’den Yalova’ya uzanan başarı hikayesini TürkMedya Dijital’den Hasan Aytekin’e anlattı.

Rize’nin üretim noktasındaki başarısını ve girişimcilik konusundaki heyecanını bugün İstanbul’da bir daha gördük. Rize’de başarılı eğitim hayatını Yalova’da kazandığı üniversiteye taşıyan Mustafa Kuyumcu, memleketine başarılı bir fikir ve Mercedes Benz Türk’ün verdiği ödülle birlikte dönecek. Mercedes’in 600 girişimcinin başvuru yaptığı ödüllerinde son 10’a giren Kuyumcu, bugün ilk 3’e kalarak 50.000 TL ödülün sahibi oldu.

“KÖYÜM ÇAMLIHEMŞİN’DİR, ARDEŞEN’DE EĞİTİM GÖRDÜM”

Rize, Çamlıhemşin’de doğan Ardeşen’de eğitim gören Mustafa Kuyumcu, Ardeşen Süper Lisesi’ni bitirdi. Üniversite sınavında Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliğini kazanan Kuyumcu, bölümün ilk 50 mezunundan biri oldu. Askerlik sonrası Yalova’da yüksek lisansa başlayan Kuyumcu, 2018’de bunu da bitirdi. Şimdilerde doktora yapan Kuyumcu, 2013’te Rize’de çay lifi üzerine yaptığı araştırmalarla çay lifinden kompozit üreten girişimcilik hikâyesine başladı.

“İLK ARAŞTIRMALAR 2013’TE YAPILDI”

İstanbul Üniversitesi’nde çay lifinden kompozit madde elde etmeyi ve bunu odunla karşılaştırdığını söyleyen Kuyumcu, oduna göre çok daha iyi sonuçlar alındığını açıkladı. Ürünün ham maddesini “çayın yapımı sırasında atık olarak çıkan odunsu kısım” şeklinde tanımlayan Kuyumcu, bölgede bunun “çay lifi” olarak bilindiğini söyledi. Çay lifinin bölgede çok yüklü miktarda çıktığını anlatan Kuyumcu, sadece kendi araştırmalarından elde ettiği verilere göre 60 bin tonluk bir sonuca ulaştığını ve bu rakamın yıllık 200 bin tona çıkabileceğini söyledi. Yakarak, çürütülerek bertaraf edilen çay lifinin nitelikli bir atık olduğuna dikkat çeken Kuyumcu, bu ham maddenin çay üretimi sırasında neminin alındığını, bakterinin olmadığını, odun gibi kimyasal işleme ihtiyaç duymadığını söyledi.

“İNŞAAT VE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILABİLİYOR”

Çay lifinden elde edilen kompozitin karışım haline getirilerek inşaat dış cephe kaplamalarında kullanılabildiği bilgisini veren Kuyumcu, elde edilen maddenin otomotivde ses ve ısı izolasyonunda da kullanılabildiğini söyledi. Son günlerde yüzde 85 lifli madde üretimiyle özel bir çalışma da yaptıklarını söyleyen Kuyumcu, bunu otomobil kapılarında kullanmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Türkiye’nin plastik işlemede Avrupa’da ikinci, dünyada altıncı olduğunu söyleyen Kuyumcu, pazarın Türkiye’de 10 milyon TL’yi bulduğunu ifade etti. Ambalaj, inşaat ve otomotiv sektöründe çeşitli plastikler kullanıldığına dikkat çeken Kuyumcu, bunların kullanımını azaltıp daha milli bir ürüne geçileceğini söyledi.

YARIŞMA İLE 600 GİRİŞİM ARASINDAN 3’Ü SEÇİLDİ

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasının kazananları bugün açıklandı. Türkiye’nin 43 ilinden 600’ü aşkın girişimcinin başvurduğu yarışmada “Sosyal Fayda”, “Teknoloji” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin kazananlar için İstanbul’da bir ödül töreni düzenlendi.

Son 10’a kalanların katıldığı ödül töreninde yılın büyük ödülleri Ankara, İzmir ve Yalova’dan katılan girişimlerin oldu. Kazananlara 50’şer bin TL’nin verildiği girişimcilik yarışmasında, KompoRize startup’ının kurucusu Mustafa Kuyumcu, Sosyal Fayda Ödülü’nün; Safetech’in kurucusu Fatma Ertürk, Teknoloji Ödülü’nün; Tolkido’nun kurucusu Can Yıldız ise Jüri Özel Ödülü’nün sahibi oldu.

JÖAK darbe davasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını açıkladı
Trump, Twitter kullanıcılarını engelleyemeyecek
Mecidiyeköy'de 5 katlı binanın çatısında yangın! Alevler yükseliyor
Türkiye'nin konuştuğu maganda dehşetinde yeni görüntüler ortaya çıktı
Son dakika... Hükümetin kamu işçisine yaptığı zam teklifi belli oldu
İşte İngiliz istihbaratının "çok gizli" cihazları
Mustafa Cengiz: Kadromuza güvenimiz tam
Samsun'da gelin dehşeti! 92 yaşındaki kayınvalidesini sopayla dövdü...
Emre Mor ile prensip anlaşmasına varıldı
ABD-İngiltere arasında kriz yaratacak sözler! Trump hakaretler yağdırdı
Yavuz,'Zafer'e ulaştı, Rum basınını korku sardı
İstanbul yandı! Termometreler 40 dereceyi gösterdi
PKK'nın hain planı deşifre oldu
İzmir’in göbeğinde çöp dağları
Meclise yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Birleşik Arap Emirlikleri Libya’da ne hedefliyor?
S-400'ler bakın nasıl gelecek
Bahçeli'den kriz tellallarına Merkez Bankası ayarı
Cizre'de sınır teline takılan çantadan çıkanlar şoke etti!
Hükümetin kamu işçisine yönelik zam teklifi bugün sunulacak
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ