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06 Ocak 2020 Pazartesi 14:23:18 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 14:26:16

Dehşet! Çuvaldan domuz bağlı, çürümüş ceset çıktı

Afyonkarahisar’da, bir çuvalın içinde domuz bağı yapılmış ve çürümüş halde bir ceset bulundu. Evden kötü kokular gelmesi üzerine bulunan cansız bedenin, kentte çobanlık yapan, Afganistan uyruklu Farid Mohammedi'ye ait olduğu tespit edildi.. 740 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis, cinayet şüphelilerinin, 1'i kadın 3 Afgan olduğunu belirledi. Ankara'da yakalanan şüpheliler, sorgularında dehşete düşüren cinayeti itiraf etti.

Afyonkarahisar'ın Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi'ndeki kiralık evden 20 Aralık'ta kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri, ev sahibi Abdullah G.'ye haber verdi.

Abdullah G., anahtarla girdiği tek odalı evdeki çuvalın içinde ceset olduğunu fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler, domuz bağı yapılarak, başı aşağı gelecek şekilde çuvala konulmuş bir erkek cesedi buldu.

Yapılan incelemede, cansız bedenin, Gebeceler beldesinde çobanlık yapan Afgan Farid Mohammedi'ye ait olduğu tespit edildi. Mohammedi'nin 11 gün önce öldüğü tespit edildi. Mohammedi'nin çürümeye başlayan cesedi, otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

POLİS 740 SAATLİK GÖRÜNTÜDEN ZANLILARIN İZLERİNİ BULDU

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlılarını tepit etmek için 740 saatlik güvenlik kamerası ve mobese kayıtlarını inceledi. Titiz çalışma sonucu Afganistan uyruklu Z.A. adlı kadın ile U.R. ve Z.R. adlı erkek şüpheliler belirlendi. Ekipler, 3 kişinin yakalanması için harekete geçti.

Şüphelilerin, 10 Aralık'ta Ankara'ya kaçtığı tespit edildi. Takibe alınan 3 şüpheli, 3 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen operasyonla yakalanarak, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

BAŞINA SOPAYLA VURUP, ELLERİNİ VE AĞZINI BAĞLAMIŞLAR

Şüpheliler, Cinayet Büro Amirliği'nde verdikleri ifadede, cinayeti itiraf etti. U.R. ve Z.R., Farid Mohammedi ile Z.A. yüzünden sürekli sorun yaşadıklarını söylediler. Şüpheliler, Mohammedi'yi eve çağırdıklarını, geldiğinde sopayla başının arka kısmına vurarak, yere düşürdüklerini, ellerini ve ağzını bağlayıp, dövdükten sonra cebinden telefonunu, sigarasını ve paralarını alarak, bazanın içine koyduklarını, ertesi gün öldüğünü anladıktan sonra da çuvala koyup, götürmeye çalıştıklarını; ancak kan aktığı için götüremediklerini anlattılar.

Olayı birlikte gerçekleştirdiklerini belirten ve daha sonra taksiyle gece vakti Ankara'ya kaçtıklarını anlatan şüpheliler, evde bulunan kanlı sopayı olayda kullandıklarını da itiraf ettiler. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan U.R., Z.R. ve Z.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

TAKSİCİYE PARA CEZASI

Öte yandan şüphelileri Ankara'ya götüren taksiciye, 'yol izin belgesi ve kimliği olmayan yabancı uyruklu yolcu taşımak' suçundan 5 bin 660 liralık idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

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