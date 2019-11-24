Değnekçi terörü

İstanbul'da 14 yıldır faaliyette olan İSPARK otoparkları, günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bazı otoparklar 24 saat açıkken, 12 saat hizmet verilen otoparklar ise akşam saatlerinden itibaren “değnekçi” diye tabir edilen kişilerce işgal ediliyor. Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekânları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçiler, herhangi bir yetkisi olmadığı halde, sürücülerden para talep ediyor.

TAKSİM’İ MESKEN TUTTULAR

O değnekçilerden bazıları, önceki akşam İstanbul'un en işlek caddelerinden birinde ortaya çıktı. Beyoğlu İnönü caddesinin Taksim Meydanı’na çıktığı noktayı kendisine mesken tutan değnekçiler, araçlarını park etmek isteyen şoförlerden para talep etti. Sürücüleri uzun süre boyunca yönlendiren değnekçilerin, bunu kendisini görüntüleyen kameralara rağmen rahat tavırlar sergileyerek yapması dikkat çekti. Değnekçilerin önüne bir türlü geçilememesi vatandaşları çileden çıkardı.

Değnekçi, 'Fiş kesiyor musun' sorusuna “Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter” şeklinde cevap vermişti.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Osman Uğur, “Görevli misin diyorum, 'yok görevli değilim' diyor. 'İSPARK mı' diyorum, 'hayır' diyor. 'Fiş kesebiliyor musun' diyorum, kesmediğini söylüyor. Araçlara göz kulak olduğunu belirterek ücret talep ediyor. Biz artık kendilerinden bıktık” diyerek bir an önce önlem alınmasını istedi. İstanbul’un birçok noktasında değnekçilerin bulunduğunu belirten Taksi şoförü Ahmet Öztürk ise “ En son Sahrayıceddit'te ve Yenisahra'da kendileriyle karşılaştım. Müşteri beklediğimiz yerlere dahi geliyorlar. Araçta yolcu olmasına rağmen para istiyorlar” ifadelerini kullandı.