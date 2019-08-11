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11 Ağustos 2019 Pazar 12:10:43 | Son Güncelleme: 11 Ağustos 2019 Pazar 12:21:00

Değişik, hüzünlü, eğlenceli bayram mesajları! En anlamlı bayram mesajları yayında

Kurban Bayramı'nın gelmesi ile vatandaşlar bayramda yan yana gelemeyeceği sevdiklerinin bayramını özel bir şekilde kutlamak istiyor. Bu kapsamda, arama motorlarında değişik bayram mesajları, hüzünlü bayram mesajları ve eğlenceli bayram mesajları aratılıyor. En anlamlı bayram mesajını bulup sevdiklerine göndermek isteyenler internet üzerinden buldukları mesajları göndermek istedikleri kişinin cep telefonuna gönderiyor. Değişik, hüzünlü, eğlenceli bayram mesajlarını sizler için derledik. En anlamlı bayram mesajları yayında..

Değişik, hüzünlü, eğlenceli bayram mesajları! En anlamlı bayram mesajları arama motorlarında yoğun olarak aratılıyor. Kurban Bayramı'nın gelmesi ile vatandaşlar bayramda yan yana gelemeyeceği sevdiklerinin bayramını özel bir şekilde kutlamak istiyor. Resimli, kısa, uzun, değişik bayram mesajları, hüzünlü bayram mesajları ve eğlenceli bayram mesajları için yapılan araştırmalar yoğunlaşıyor. En anlamlı bayram mesajını bulup sevdiklerine göndermek isteyenler internet üzerinden buldukları mesajları göndermek istedikleri kişinin cep telefonuna gönderiyor. Değişik, hüzünlü, eğlenceli bayram mesajlarını sizler için derledik. En anlamlı bayram mesajları yayında

ANLAMLI VE HÜZÜNLÜ BAYRAM MESAJLARI

Ya Rabbi sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri ne olur boş çevirme. Hayırlı Bayramlar.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

İslam'ın nurlu güneşi kalbine dolsun, makamın cennet Hz. Muhammed komşun olsun, günlerin mutluluk, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun.

Ümmetin birlik ve beraberliğinin daim olmasına, kanın durmasına; sevgi, hoşgörü ve barışın hakim olmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun

Özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan bayramlar, sevgi ve hoşgörü duygularını güçlendirerek, sevinç ve mutluluğu yaşadığımız özel günlerdir. Sizin ve ailenizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Bu Mübarek Ramazan Bayramı'nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyor; yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ile tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum...

EĞLENCELİ BAYRAM MESAJLARI

Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Kurban Bayramınız Mübarek olsun her şey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

En güzel günler sizin olsun. Yüzünüzde hep gülücük hayatınız da yüzünüz kadar güzel olsun. Ramazan Bayramınız mutlu olsun…

Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun.

Bayram, dost, akraba ve büyüklerimizin ziyaret edildiği, hastaların, kimsesizlerin, yetimlerin ve muhtaçlara yardım elinin uzatıldığı günlerimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramı’nızı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bayramımızı heyecan ve sevgiyle karşılıyor, bu duyguyu beraber yaşamak için sizlerinde kurban bayramını kalbi hassasiyetlerimle kutluyorum.

 

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