Değerli kağıt bedelleri belirlendi! Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor
Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Kimlik kartlarından sürücü belgelerine kadar herkesi ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.
Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
TEBLİĞ, 1 OCAK 2020 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR.
Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.
Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor.
GELECEK YIL UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ŞÖYLE:
Değerli Kağıdın Cinsi (TL)
Noter kağıtları:
Noter kağıdı 16,50
Beyanname 16,50
Protesto, vekaletname, re'sen senet 33
Pasaportlar 160
NOTER KAĞIDI 16,50 / 33 LİRA
Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.
İkamet izni 110
Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50
Aile cüzdanları 140
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200
Motorlu araç tescil belgesi 180
İş makinesi tescil belgesi 150
Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 10
Mavi Kart 14
Yabancı çalışma izni belgesi 110
Çalışma izni muafiyeti belgesi 110
AA
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