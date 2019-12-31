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31 Aralık 2019 Salı 19:42:16 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 20:00:36

Değerli kağıt bedelleri belirlendi! Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor

Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kimlik kartlarından sürücü belgelerine kadar herkesi ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.

Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TEBLİĞ, 1 OCAK 2020 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR.

Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

GELECEK YIL UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ŞÖYLE:

Değerli Kağıdın Cinsi    (TL)
Noter kağıtları:    
Noter kağıdı    16,50
Beyanname    16,50
Protesto, vekaletname, re'sen senet    33
Pasaportlar    160

NOTER KAĞIDI 16,50 / 33 LİRA

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.

İkamet izni    110
Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı    25
Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı    50
Aile cüzdanları    140
Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri)    200
Motorlu araç tescil belgesi    180
İş makinesi tescil belgesi    150
Banka çekleri (her bir çek yaprağı)    10
Mavi Kart    14
Yabancı çalışma izni belgesi    110
Çalışma izni muafiyeti belgesi    110

AA

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