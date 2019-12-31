Değerli kağıt bedelleri belirlendi! Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor

Kimlik kartlarından sürücü belgelerine kadar herkesi ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.

Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

TEBLİĞ, 1 OCAK 2020 İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR.

Kimlik kartları 25 lira, aile cüzdanları 140 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200 lira, motorlu araç tescil belgesi 180 lira, iş makinesi tescil belgesi 150 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 10 lira, Mavi Kart ise 14 liradan satılacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

GELECEK YIL UYGULANACAK DEĞERLİ KAĞIT BEDELLERİ ŞÖYLE:

Değerli Kağıdın Cinsi (TL)

Noter kağıtları:

Noter kağıdı 16,50

Beyanname 16,50

Protesto, vekaletname, re'sen senet 33

Pasaportlar 160

NOTER KAĞIDI 16,50 / 33 LİRA

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.

İkamet izni 110

Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 25

Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 50

Aile cüzdanları 140

Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 200

Motorlu araç tescil belgesi 180

İş makinesi tescil belgesi 150

Banka çekleri (her bir çek yaprağı) 10

Mavi Kart 14

Yabancı çalışma izni belgesi 110

Çalışma izni muafiyeti belgesi 110

AA