Defineci vandallığı

Alanya ilçesinde Helenistik dönemden kalma antik kent, kaçak kazı yapan defineciler tarafından talan edildi. İçinde birçok lahit ve kaya mezarı bulunan antik kente dadanan defineciler, tarihi kalıntılara, tahrip ederek büyük zarar verdi.

LAHİTLERİ KIRDILAR

18 basamaklı merdivenle ulaşılan, anıtsal nitelikteki kaya mezarı girişindeki, yontulmuş Medusa başıyla süslenmiş kemerin 2 yanında yer alan kartal motiflerini kıran vandallar, Medusa başını ise kaçırdı. Lahitlerin üzerindeki kabartmaları da parçaladı.

KALANLARA SAHİP ÇIKILSIN

Antik kentin içler acısı durumunun kendilerini çok üzdüğünü söyleyen Bayır mahalle muhtarı Mustafa Yılmaz, “Kaçak kazı yapanlar tarihi tahrip etmişler, taşları, heykelcikleri kırmışlar, Medusa başını yok etmişler. Her yer talan edilmiş. Tarihi yer acınacak halde. Burası eski haline gelmez ama en azından kalanın muhafaza edilmesi için yetkililerden yardım istiyorum” dedi.