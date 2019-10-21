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21 Ekim 2019 Pazartesi 11:08:17 | Son Güncelleme: 21 Ekim 2019 Pazartesi 11:11:48

Define ararken suçüstü yakalandı

Bartın'da define aramak için Amasra ilçesinde kazı yapan şüpheli kazma ve küreklerle birlikte yakalandı. Şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ta yaşayan M.Ş., define aramak için Bartın'ın Amasra ilçesine geldi. Kocaköy köyünde define arayan şüpheli yaklaşık 3 metrelik kuyu kazdı. Bu sırada şüpheliyi sıkı takibe alan jandarma ekipleri zanlıyı suç aletleriyle birlikte kıskıvrak yakaladı. Kazma ve küreklere de el konuldu. Jandarma karakoluna götürülen M.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(İHA)

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