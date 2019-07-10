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10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:31:08 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:44:56

Dedemin Fişi nerede çekildi? Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler, konusu ne?

Yapımı 2016 yılı olan ve izleyiciyi kahkahalara boğan komedi filmi Dedemin Fişi, bu akşam saat 20:00' de TV8 ekranlarına yayınlanmaya hazırlanıyor. Film beyaz perdeden sonra bu kez televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosuna, çoğumuzun göz aşinası olan filmin yönetmen koltuğunda Meltem Bozoflu'nun oturuyor. İzleyinin beğenisini toplayan filmi izlemeyenler "Dedemin Fişi nerede çekildi?" ve "Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler, konusu ne?" sorularını merakla araştırmaya başladı. İşte film hakkında merak edilenler...

Dedemin Fişi nerede çekildi? sorusunun yanıtı aranıyor. Başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul gibi isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosuyla film oldukça dikkat çekiyor. Film severlerin keyifle izleyeceği BKM yapımı film bu akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında sizlerle buluşacak. Köy ortamında geçen film için "Dedemin Fişi nerede çekildi?" ve "Dedemin Fişi filminin oyuncuları kimler, konusu ne?" soruları araştırılmaya başlandı. Meltem Bozoflu'nun yönetmenliğini yaptığı film için merak edilenler haberimizde...

DEDEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Malatyalı bir ailenin öyküsünü anlatan “Dedemin Fişi” filminin çekimleri Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yapıldı.

DEDEMİN FİLMİ KONUSU NE?

Televizyon ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür ekibini bir araya getiren Dedemin Fişi filminin hikayesi Yılmaz Erdoğan’a, yönetmenliği ise Meltem Bozoflu’ya ait. BKM’nin yapımcılığını üstlendiği Dedemin Fişi’nin başrollerinde Ali Sunal, Alper Kul , Özge Borak,  Erdem Yener,  Doğa Rutkay, Onur Buldu,  İrem Sak,  Onur Atilla, Uğur Bilgin ve yakın zamanda kaybettiğimiz usta sanatçı Ayşen Gruda gibi isimler yer alıyor. Film Malatyalı Çirci Ailesi'nin miras serüvenini konu alıyor.

Çirci ailesinin reisi Salih Bey’in beyin ölümü gerçekleşmiştir, ancak yaşam destek ünitesine bağlı şekilde hayatta tutulmaktadır. Ancak fişin çekilmesi gerçekleşmeden önce miras peşindeki çocuklar ve torunlar ölüm döşeğindeki adamın başına üşüşecektir.

 

 

DEDEMİN FİŞİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Alper Kul (Hicri): Zamanında albüm çıkarmayı hedeflemiş ancak kardeşi taş koyunca çıkaramamış. Ailesine küsüp Mersin'e gitmiş, orada Üzerlik'le evlenmiş. Bir de Muhteşem adında, problemli bir oğlu var. Hicri de diğer kardeşleri gibi miras alabilmek için babasının ölmesini bekliyor.

Özlem Tokaslan (Üzerlik):  Üzerlik, garip konuşan enteresan bir kadın. Bakışları ve duruşu donuk, sevinme, üzülme gibi tepkileri yok.

Özgün Aydın (Muhteşem):  Özgüveni tavan! Sürekli aksiyon yaratan, olay çıkaran biri.

Uğur Bilgin (Remzi):  Beraber Almanya'ya gitmek istediği karısına çok aşık. Kılıbık biri.

Özge Borak (Süslü Gelin):  Ailenin sürekli takıp takıştıran, süslü gelini. Almanya sevdalısı. Sürekli dedikodu yapıyor, her şeye bir kulp bulma çabası içerisinde.

İrem Sak (Kader):  Arif'in eşi Kader'i oynuyor. Mutfaktan çıkmayan, sıradan bir köy kadını Miras kavgasındaki en pasif karakter.

Onur Buldu (Arif):  Eşine çok âşık bir adam Arif. Ondan çok etkileniyor.

Erdem Yener (Bora):  Aile reisi Salih Çirçi'nin yeğenini oynuyor. Bora, miras peşine düşmüş amcaları ve halası gibi paragöz değil.

Ali Sunal

Ayşen Gruda

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