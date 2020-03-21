Dede ve torunların koronavirüs önlemli sevgisi
İngiltere’de koronavirüs salgını sebebiyle kendilerini karantinaya alan büyükanne ve büyükbaba, torunlarının çocuklarını camın arkasından sevdi.
İngiltere’nin Norfolk kentinde yaşayan Ray (81) ve Theresa (81), torunlarının çocuklarını, karantina altında oldukları evlerinin cam kapısının arkasından sevdi.
Koronavirüs salgınının risk grubunda yer alan Ray ve Theresa’nın torunu Vickie (30), iki çocuğunu alarak Ray ve Theresa’yı görmeye gitti.
CAM KAPININ ARKASINDAN İZLEDİLER
Cam kapının arkasından torunlarının çocuklarını seven Ray ve Theresa, özlemlerini gidermek için çocukların bir süre bahçede oynamasını yine cam kapının arkasından seyretti.
'İŞE GİTMEMİZ GEREKMİYOR, BU YÜZDEN KABULLENELİM'
İngiliz medyasında konuşan Ray, “Bazı insanlar bu konuda tedbirsiz davranıyorlar ancak biz değil. Ayrıca, Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) yük olmamak bizim görevimizdir. İşe gitmemiz gerekmiyor, bu yüzden bunu kabul edelim.” ifadelerini kullandı.
Ray, risk grubunda olan yaşlıları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.
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