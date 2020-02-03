Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı

  • Bist 100
    119365
  • Dolar
    5,9859
  • Euro
    6,6253
  • Altın
    303,1380
İstanbul
0 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Akar, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti Bakan Akar, TSK’nın komuta kademesiyle Suriye sınırına gitti
ROKETSAN, Türkiye'nin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi’nin videosunu yayınladı ROKETSAN, Türkiye'nin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi’nin videosunu yayınladı
Bahçeli açıkladı: Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır Bahçeli açıkladı: Astana, Soçi ve Cenevre süreçlerinin anlam ve inandırıcılığı artık kalmamıştır
ROKETSAN, Türkiye'nin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi’nin videosunu yayınladı ROKETSAN, Türkiye'nin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi’nin videosunu yayınladı
Türkiye’de yılın otomobili adayları belli oldu Türkiye’de yılın otomobili adayları belli oldu
Dönerden zehirlenmesi sonrası kanser olduğunu öğrendi! Dönerden zehirlenmesi sonrası kanser olduğunu öğrendi!
Dünya Çin, ABD’nin Koronavirüs önlemlerini 'aşırı' buldu Dünya Çin, ABD’nin Koronavirüs önlemlerini 'aşırı' buldu
Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek Hayvancılığa son 17 yılda 33 milyar lira destek
Yarıyıl tatilinde turizmcilerin yüzü güldü Yarıyıl tatilinde turizmcilerin yüzü güldü
İstanbul'da, '6. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri' töreni düzenlendi İstanbul'da, '6. Türk Dünyası Hizmet Ödülleri' töreni düzenlendi
Kuzey Ege'de kalıntıları ortaya çıkan liman bin yıl aralıksız kullanılmış Kuzey Ege'de kalıntıları ortaya çıkan liman bin yıl aralıksız kullanılmış
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü! Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü!
Darbeci Hafter milisleri, Trablus'ta bir mahalleyi vurdu Darbeci Hafter milisleri, Trablus'ta bir mahalleyi vurdu
Darbeciler ekmeğinden etti, çorap satarak çocuklarına baktı Darbeciler ekmeğinden etti, çorap satarak çocuklarına baktı
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 150 metre uzunluğa ulaştı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 150 metre uzunluğa ulaştı
"Antioksidan değeri çok yüksek" İlgi görmeyince atlara yediriliyor "Antioksidan değeri çok yüksek" İlgi görmeyince atlara yediriliyor
Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası: Faslı şüpheli gözaltında Metrobüste 11 yaşındaki kıza taciz iddiası: Faslı şüpheli gözaltında
Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı
Askeri Strateji Danışmanı Abdullah Ağar: Rejim harekatını Rus general yönetiyor Askeri Strateji Danışmanı Abdullah Ağar: Rejim harekatını Rus general yönetiyor
Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı ihracat rakamı
Rus elektronik harp sistemi Suriye'de dronları düşürdü Rus elektronik harp sistemi Suriye'de dronları düşürdü
Bakan Çavuşoğlu: ABD’nin açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır Bakan Çavuşoğlu: ABD’nin açıkladığı belge barış değil, ilhak planıdır
KOSGEB 2019 yılında 70 bin KOBİ'ye 2,3 milyar lira destek verdi KOSGEB 2019 yılında 70 bin KOBİ'ye 2,3 milyar lira destek verdi
Sörloth'un Cardozo'yu yakalaması için bir gole ihtiyacı var Sörloth'un Cardozo'yu yakalaması için bir gole ihtiyacı var

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Şubat 2020 Pazartesi 12:07:11 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 12:09:26

Dayaklı gasp davası sanıklarına ceza yağdı

Bursa'da, Hasan Bor'un (38) borç- alacak yüzünden dövülerek, parası ve cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili davada tutuklu yargılanan sanıklardan Aziz Dalga (34), Can Kuva (31), Mahsun Kaya (24) ve Mehmet Karakaya (33) 22'şer yıl 6'şar ay; Hasan Demir (32) ile Mücahit Şengül (33) ise 18'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar toplam 127 yıl 6 ay ceza aldı. Mahkeme heyeti, Mücahit Şengül'ü tutuklanmasına karar verilmesinden beklenen faydanın sağlandığını göz önüne alıp, tahliye etti.

Olay, 11 Haziran 2018'de, merkez Yıldırım ilçesindeki Doğa Parkı'nda meydana geldi. Hasan Bor, borç- alacak yüzünden Aziz Dalga, Can Kuva, Mahsun Kaya, Mehmet Karakaya, Hasan Demir ile Mücahit Şengül tarafından parkta sopa, dikenli ağaç ve tabanca kabzasıyla dövüldü. Üzerindeki 2 cep telefonu ve 14 bin 400 lirası gasbedilen Bor'u zorla 2 saat parkta tutan saldırganlar, olay anını da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Saldırganlar, Bor'a yanlarında bulunan Ceylan isimli kadına tecavüz ettiği yalanını da videoda söyletmeye çalıştı. Saldırganlar, bir süre sonra olay yerinden kaçarken, Bor'u yaralı bulan çevredekiler, hastaneye götürdü. Hastanede tedaviye alınan Bor'a, vücudunun çeşitli yerlerinde kırık ve yüzünde çizik olduğuna dair rapor verildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili yakalanan 6 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında, 'gece vakti yağma, cebir, şiddet, hürriyetinden yoksun bırakma ve kasten yaralama' suçlarından Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'AYLIK 25 BİN LİRA, SUÇ İŞLEMEDİM'

Davanın bugün karar duruşması görüldü. Tutuklu sanıklardan Mehmet Karakaya, duruşmadaki savunmasında, "Olaydan önce araç alım satımıyla ilgili Hasan Bor'la aramızda anlaşmazlık olmuştu. Mahsun Kaya ile kız arkadaşı Hasan Bor'a ulaşmışlar. Mahsun, Hasan'ı dövmüş. Ben iddia edildiği gibi Hasan'ı yağmalamadım, dövmedim. Mahsun, kullandığı uyuşturucu etkisiyle bu suçu işlemiştir. Benim ekonomik durumum iyidir. Aylık gelirim 25 bin lira. Avukat Tuncay İlçim, Mahsun Kaya'nın babasının avukatıdır. Müştekiyi ve diğer sanıkları benim aleyhimde bulunmaları konusunda yönlendirmeye çalışmıştır. Suçsuzum ve beraatimi istiyorum" dedi.

AVUKATI SUÇLADILAR

Diğer sanıklar Aziz Dalga ise "Suçlamaları kabul etmiyorum. Mahsun Kaya'nın iftiraları ile mağdur oldum. Ben suç işlemedim, beraatimi istiyorum" diye konuştu.

Can Kuva da "Mahsun’u ertesi gün cezaevine teslim edeceğimden yanına gittim. Keşke gitmeseydim. Kaya'nın babasının avukatı Tuncay İlçim, davanın seyrini etkilemeye yönelik davranışlar sergiledi. Beraatimi istiyorum" dedi. 

Sanıklardan Hasan Demir de suçsuz olduklarını öne sürerek, beraatlerini istedi.

Mahsun Kaya da kendisinin mağdur olduğunu, Hasan Bor'u kız arkadaşına tecavüz ettiğine dair yanıltmaları üzerine yaraladığını söyleyerek, beraatini talep etti.

Mücahit Şengül, "Ben tesadüfen olay yerine gittim. Olayla ilgili alakam yoktur. Hasan Bor'u tanımıyorum. Beraatimi istiyorum" derken, Hasan Demir ise olay yerine Mahsun Kaya'ya yardımcı olmak amacıyla gittiğini belirterek, suçlamaları kabul etmedi ve beraat istedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucu 'gece vakti yağma, cebir, şiddet, hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama' suçlarından Aziz Dalga, Can Kuva, Mahsun Kaya, Mehmet Karakaya'ya 22'şer yıl 6'şar ay, Hasan Demir ile Mücahit Şengül'e ise 18'er yıl 9'ar ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mücahit Şengül'ü tutuklanmasına karar verilmesinden beklenen faydanın sağlandığını göz önüne alarak, tahliye etti. Sanıklara, 7 gün içinde olmak üzere Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz hakkı verildi. Şengül'ün, cezasının Yargıtay tarafından onanması halinde kalan cezasını çekmek üzere cezaevine gireceği bildirildi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ