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18 Ekim 2019 Cuma 21:04:36 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 21:05:46

Dayak görüntülerini kaydedip, paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi

Trabzon'da, sosyal medya hesabından tartıştıktan sonra öğrenci evine çağırdıkları Kübra T. (25) ve Esra K. (25) ile Gülbahar B.'yi (27) biber gazıyla etkisiz hale getirip döven, olayın görüntülerini de sosyal medyadan paylaşan üniversite öğrencileri Hasibe H. (25) ve Mihriban Y.'ye (25) verilen 10'ar yıl hapis cezası, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nce 8'er ay 22'şer güne indirilip, 5 yıl süreyle ertelendi.

Konaklar Mahallesi Taylan Sokak'taki öğrenci evinde 4 Şubat 2017 tarihinde yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde öğrenim gören Hasibe H., Nurcan Ç. ve Mihriban Y., Trabzon Havalimanı'nda yer hizmetlerinde görevli Kübra T., bir sigorta firmasında çalışan Esra K. ve arkadaşları Gülbahar B. ile sosyal medya üzerinden tartışmaya başladı. Üniversiteli kızlar, tartışma sürerken Kübra T., Esra K. ve Gülbahar B.'yi evlerine çağırdı. Üç arkadaş da kızların evine gitti. Ancak tartışma kavgaya dönüştü. Üniversiteliler, Kübra T. ve Esra K.'yi biber gazı sıkarak ve copla vurarak dövdü. Gülbahar B.'yi ise bir odaya kapattı. Yaşananları da cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

DAVA AÇILDI

Tepkiye neden olan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Sosyal medya hesaplarından kimlikleri ve adresleri belirlenen 3 üniversiteli, gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen üniversiteliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda da birbirlerinden şikayetçi olan taraflardan Mihriban Y., Hasibe H. ve Nurçin Ç. hakkında 'birden fazla kişi tarafından kişiyi silahla hürriyetinden yoksun kılma, hakaret ve tehdit' suçlarından 12'şer yıldan 46'şar yıla, Esra K. ve Kübra T. hakkında da 'hakaret ve tehdit' suçlarından 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

10'AR YIL HAPSE, İSTİNAFDAN BOZMA

Trabzon 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, mahkeme, üniversiteli kızlardan Hasibe H. ile Mihriban Y.'ye 10'ar yıl hapis cezası verdi. Nurçin Ç. ile Esra K. ve Kübra T. ise beraat ettirildi.

Hasibe H. ve Mihriban Y. cezasıya Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde itiraz etti. İtirazı görüşen bölge adliye mahkemesi, davanın duruşmalı olarak görülmesine ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi.

Kararda, "Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede, incelenen rapor doğrultusunda ilk derece mahkemesince verilen kararın ve dosya içeriğinin heyetçe duruşma yapılarak değerlendirilmesi gerektiği kanaatine ulaşıldığından davanın yeniden duruşmalı olarak görülmesine karar verilmiştir" denildi.

CEZALARI 5 YIL ERTELENDİ

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Ceza Dairesi’nde yeniden görülen davada, sanık avukatları, beraat talebinde bulundu. Bölge adliye mahkemesi, yerel mahkeme tarafından verilen 10'ar yıl hapis cezasını 8'er ay 22'şer gün hapis cezasına çevirdi. Gülbahar B.’ye yönelik eylemden dolayı beraat ettirdiği kızların cezalarını 5 yıl süreyle erteledi.

DHA

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