Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesinin 1, 54 kilometre açığında saat 18.58'de Richter ölçeğine göre 3, 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin denizin 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

DHA