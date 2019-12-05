Darbeci haine müebbet hapis! Firari Öksüz'ün ekibindeydi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan darbecileri cezasız kalmadı. Ceza alan isimler arasında, darbe toplantılarına katıldığı tespit edilen ve olay tarihinde örgütün sözde “Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı” olan sivil imam Birol Kurubaş da yer aldı.



ŞİŞEDE PARMAK İZİ



Kurubaş’ın, firari sivil imam Adil Öksüz liderliğinde 6, 7, 8 ve 9 Temmuz 2016'daki toplantılara katıldığı belirlendi ve villadaki bir cam şişede parmak izine rastlandı. Toplantılara Kurubaş'ın yanı sıra 15 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlarla, Bilal Akyüz, Mustafa Barış Avıalan, Sinan Sürer, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Turgay Sökmen, Fırat Alakuş, Ali Osman Gürcan ve Murat Koçyiğit gibi darbenin kritik isimleri yer aldı.

ANAYASAYI İHLAL



Genelkurmay çatı davasında yargılanan ve darbe girişiminde bulunan askeri personelle fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilen Kurubaş, “anayasayı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.