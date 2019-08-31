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31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:08:03 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 17:10:36

Damat düğün gecesi gözaltına alındı, genç kadın gelinliğiyle "ortada kaldı"

Antalya'da düğün günü havaya ateş etmesi sonucu eşi tutuklanan gelin, gözyaşları içinde gelinliğiyle damadı bekliyor.

Antalya’da düğün gecesinde evinin balkonundan havaya ateş etmesi sonucu bekçilerle girdiği tartışma sonucu damat sevkedildiği mahkemede 'Kamu görevlisini silahla tehdit' suçundan tutuklandı. Gelin ise en mutlu gününde gelinliğinin kefeni olduğunu söyledi.

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde düzenlenen kına ve düğün töreninde oto yıkamacı Okan Kuşbaş(18) ile çiçek işçisi Gülfer Pehlivan(20) dünya evine girmeye hazırlanıyordu. Akşam saatlerinde başlayan eğlence gece geç saatlere kadar sürdü. Gecenin sonunda aynı mahalledeki evine çıkan damat, balkondan tabancayla havaya ateş etti.

Saatin 01.30 da olması nedeniyle mahallede görevli iki bekçi bölgeye geldi. Aşırı alkollü olduğu iddia edilen Kuşbaş, yere doğru da ateş etti. Bekçilerin ihbarıyla mahalleye çok sayıda polis ekibi geldi. Gözaltına alınan Kuşbaş, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis yaptığı incelemede olay yerinde 12 boş kovan buldu, tabancaya el koydu. 30 Ağustos Cuma günü öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Kuşbaş, 'Kamu görevlisini silahlı tehdit' suçundan tutuklandı. Gelinliğiyle adliyeye gelen Gülfer pehlivan ise büyük üzüntü yaşadı. Evine dönen Pehlivan, gelinliği elinde eşini beklemeye başladı.

"Gelinliğimle kaldım"

Gülfer Pehlivan, düğün gününde gelinliğiyle ortada kaldığı için çok üzgün olduğunu dile getirdi.

1.5 yıldır nişanlı olduklarını ve severek evlenmeye karar verdiklerini ifade eden Pehlivan, “ 28 Ağustos akşamı evimizin önünde düğünümüzü yapıyorduk. Eşim alkollü de olduğu için aşırı sevincinden balkondan iki el havaya ateş etti. O anda yoldan geçen 2 bekçi üzerine alındı. Ardından eşimden şikayetçi oldular.’ ifadesini alıp bırakacağız’ demelerine rağmen bırakmadılar. Eşim özür diledi, yine olmadı. Ama eşimi tutukladılar, beni de gelinliğimle bıraktılar. “dedi.

"Gelinliğim kefenim oldu"

Adaletin yerini bulup eşinin serbest bırakılmasını isteyen gelin Pehlivan, “ Hak yerini bulsun. Eşim ve ben bunu haketmedik. Tüm hazırlıklarım hayallerin, her şey, herkes ortada kaldı. Benim en mutlu günümdü, gelinliğim kefenliğim oldu.” dedi.

"Karara itiraz edeceğiz"

Eşine dün adliyede ağlayarak sarıldığını dile getiren Gülfer Pehlivan “ Eşim baba, ‘ Yapacak bir şey yok, kendine çok iyi bak, devlet’ dedi. Karara itiraz edeceğiz. Benim eşim suçsuz. Eşimi gelinliğimde evimizde bekliyorum.” ifadelerine yer verdi.

"Canımız yandı"

Damadın annesi Suzan Süzer, oğlunun en mutlu gününde böyle üzücü bir olay yaşadığını kaydetti.

Oğlunun arkadaşından aldığı silahı sevincinden dolayı havaya sıktığını belirten anne Süzer, “ Bekçiler bunu kendi üzerlerine aldılar. Hoş karşılamadılar. İnsanlar öldürülüyor bir şey yapmıyorlar, bu küçücük olaya göz yummadılar. Mutlu günümüzde canımız yandı. Oğlumun bırakılmasını istiyorum. Oğluma yeniden o mutlu gününü yaşatmak istiyorum”diye konuştu.

İHA

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