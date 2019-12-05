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05 Aralık 2019 Perşembe 09:35:54 | Son Güncelleme: 05 Aralık 2019 Perşembe 09:36:44

Dağcıları ararken kayboldukları iddia edilmişti! Gerçeği AKUT açıkladı...

Bursa'da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmaları sırasında AKUT ekibinin kaybolduğu iddiaları üzerine AKUT Bursa İl Temsilciliği ve genel merkezden arka arkaya açıklamalar yapıldı. AKUT Bursa İl Temsilcisi Abdullah Nişancıoğlu, kaybolma ya da mahsur kalma olayının olmadığını belirtirken, AKUT'un İstanbul'daki merkezinden yapılan açıklamada ise, kaybolma olayının olmadığı ancak zor bir bölgede 4 AKUT elemanın dün geceden bu yana mahsur kaldıkları belirtildi.

Uludağ'da pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Çalışmaların 3. gününde arama kurtarma çalışmalarına giden AKUT ekibinin kaybolduğu iddialarının ardından açıklama yapan AKUT Bursa İl Temsilcisi Abdullah Nişancıoğlu, zorlu dağ koşulları sebebiyle çetin bölgede yürüyüş halinde olan ekip ile telsiz irtibatının hiç kesilmediğini belirterek, "Bir arkadaşımız dün gece vadi araması sırasında dereye düştü. Kıyafetleri ıslandığı için hipotermiye karşı o bölgeye yeni arkadaşları sevk ettik, kıyafetleri kurutuldu. Her şey stabil, vadinin içerisinde 4 kişi var. Arkadaşlarla görsel irtibatımız var. Arkadaşlar 3 gündür arazide aralıksız arama yapıyorlar, yorulmuş olabilirler diye halat ve sistem kuruyoruz. Vadinin içerisinden arkadaşları alacağız. Arkadaşların gittiği güzergahı tamamlamaları zaman alacağı için iple arkadaşlarımızı vadiden alacağız. Herhangi kaybolma ve hipotermi riski yok. Yorulmuş olabilirler. Dinlenmek isteyebilirler" diye konuştu.

AKUT İstanbul Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, "Arkadaşlarımız kaybolmadı. Alanda dün geceden bu yana mahsur kaldılar. Zor bir bölgedeler. AFAD, JAK ve AKUT' tan oluşan ekipler mahsur kalan arkadaşlarımızı tahliye etmek için bölgedeler. Kendileriyle görsel temas kuruldu. Arkadaşlarımızın güvenli bölgeye nakli en kısa sürede gerçekleştirilecek" denildi.

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