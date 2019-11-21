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21 Kasım 2019 Perşembe 15:02:28 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 16:17:28

Dağ 2 hangi kanalda, saat kaçta? Dağ 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Dağ 2 filmi bu akşam televizyon izleyicileri ile buluşuyor. Filmi daha önce izlemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler filmin hangi kanalda ve saat kaçta yayınlandığını öğrenmek istiyor. Dağ 2 hangi kanalda, saat kaçta? Dağ 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Yönetmenliğini ve senaristliğini Alper Çağlar’ın yaptığı 2016 yapımı Dağ 2 filmine ilişkin merak edilenler haberimizde yer alıyor...

Dağ 2 hangi kanalda, saat kaçta? Dağ 2 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam televizyonda yayınlanacak Dağ 2 filmini kaçırmak istemeyenler hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını internette sorguluyor. Savaş ve dram türünde Dağ 2 filmi hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Alper Çağlar yaptı. İlk filmine göre 10 kat daha fazla bütçe ile çekilen film izleyicilerden büyük beğeni topladı. Dağ 2 filmine ilişkin bilgiler haberimizde..

DAĞ 2 HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Dağ 2 filmi bu akşam saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

DAĞ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı “Fırtına Getiren” olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler.

Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. “Son kale” adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır.

DAĞ 2 OYUNCULARI KİMLER?

Alper Çağlar’ın yazıp yönettiği Dağ 2 filmi oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar’ın yer alıyor.

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