12 Şubat 2020 Çarşamba 21:01:58 | Son Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 21:03:09
Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitime kar engeli
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Cumhuriyet Üniversitesinde yarın eğitime ara verildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışının ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği, bu nedenle merkez yerleşke ve ilçelerdeki öğrencilerin sağlığı için ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler için yarın eğitime ara verildiği belirtildi.
AA
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