08 Mart 2020 Pazar 12:35:14 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 12:36:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Dünya Kadınlar Günü mesajında, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıklarıyla, sevgileriyle ve başarılarıyla hayatın her alanında bulunan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.
(AA)
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Kadınlar Günü mesajı
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