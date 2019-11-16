Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar! Cumartesi zikirleri sizlerle..

Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar, okunması faziletli olan dualar ve sureler, Esmaül Hüsna zikirleri ve tesbihler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugünkü ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Cumartesi gününde okunması hayırlı olan dua ve esmaların, zikirlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar, Cumartesi günü okunması faziletli olan dualar ve sureler, Esmaül Hüsna zikirleri ve tesbihleri sizler için derledik. İşte Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar, zikirler..

CUMARTESİ ZÜHAL SAATİ

Sabah güneş doğarken, ikindi namazı sonrası, gece okumaları ise tam gece yarısıdır. Bu saatlerde okunabilir.

CUMARTESİ OKUNACAK SURE VE ESMALAR

Cumartesi günü Allah rızası için, ölülerimizin ruhu için, dualarımızın kabulü için Okunabilecek Süre ve Esmalar

1 Yasin-i Şerif

1 Vakıa suresi

1 Fetih suresi

1000 La İlahe illallah

Cumartesi günleri 1000 defa “La İlahe İllallah” kelime-i tevhidi çekmek oldukça faziletlidir.

100 ihlas suresi

100 salavat (istediğiniz salavat)

Cumartesi Okunabilecek ve zikirler

Ya Halim – 88 Kere Okunur

Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, sükûnet, öfke ve sinir yatışması için.

Ya Hafîz – 998 Kere Okunur

Nefsini ve malını her türlü beladan, insan ve cinlerden korumak; tansiyon için

Ya Muid – 124 Kere Okunur

Elden kaçanı geri getirmek, âhiret gerçeğini ruhen hissetmek için

Ya Muktedir – 744 Kere Okunur

Her işte başarılı olmak için.

Ya Mukaddim – 184 Kere Okunur

Daima yükselmek için…

Ya Muahhir – 846 Kere Okunur

Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması…

Ya Zâhir – 1106 Kere Okunur

Her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması; göz sinirleri için

Ya Müteâli – 551 Kere Okunur

İstediği makama gelmek, yükselmek; göz damarları için

Ya Raûf – 286 Kere Okunur

Merhametin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek; kolon ve dizler için