Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar! Cumartesi zikirleri sizlerle..
Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar; Cumartesi zikirleri yoğun olarak araştırılıyor. Bugün 16 Kasım 2019 Cumartesi günü. Müslüman vatandaşlar Cumartesi gününde ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek ve dualar okuyup, zikir çekmek istiyor. Bu kapsamda Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar, Cumartesi günü okunması faziletli olan dualar ve sureler, Esmaül Hüsna zikirleri ve tesbihler merak ediliyor. Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar, okunması faziletli olan dualar ve sureler, Esmaül Hüsna zikirleri ve tesbihleri haberimiz içerisinde yer alıyor.
Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar, okunması faziletli olan dualar ve sureler, Esmaül Hüsna zikirleri ve tesbihler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Bugünkü ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek isteyen Müslümanlar, Cumartesi gününde okunması hayırlı olan dua ve esmaların, zikirlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar, Cumartesi günü okunması faziletli olan dualar ve sureler, Esmaül Hüsna zikirleri ve tesbihleri sizler için derledik. İşte Cumartesi günü okunacak dualar ve esmalar, zikirler..
CUMARTESİ ZÜHAL SAATİ
Sabah güneş doğarken, ikindi namazı sonrası, gece okumaları ise tam gece yarısıdır. Bu saatlerde okunabilir.
CUMARTESİ OKUNACAK SURE VE ESMALAR
Cumartesi günü Allah rızası için, ölülerimizin ruhu için, dualarımızın kabulü için Okunabilecek Süre ve Esmalar
1 Yasin-i Şerif
1 Vakıa suresi
1 Fetih suresi
1000 La İlahe illallah
Cumartesi günleri 1000 defa “La İlahe İllallah” kelime-i tevhidi çekmek oldukça faziletlidir.
100 ihlas suresi
100 salavat (istediğiniz salavat)
Cumartesi Okunabilecek ve zikirler
Ya Halim – 88 Kere Okunur
Güzel ahlâk, yumuşak huyluluk, sükûnet, öfke ve sinir yatışması için.
Ya Hafîz – 998 Kere Okunur
Nefsini ve malını her türlü beladan, insan ve cinlerden korumak; tansiyon için
Ya Muid – 124 Kere Okunur
Elden kaçanı geri getirmek, âhiret gerçeğini ruhen hissetmek için
Ya Muktedir – 744 Kere Okunur
Her işte başarılı olmak için.
Ya Mukaddim – 184 Kere Okunur
Daima yükselmek için…
Ya Muahhir – 846 Kere Okunur
Kötü ve belalı birinin veya kötü bir işin uzaklaşması…
Ya Zâhir – 1106 Kere Okunur
Her konunun açıklığa kavuşması, gizliliğin kalkması; göz sinirleri için
Ya Müteâli – 551 Kere Okunur
İstediği makama gelmek, yükselmek; göz damarları için
Ya Raûf – 286 Kere Okunur
Merhametin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek; kolon ve dizler için
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