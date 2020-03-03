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03 Mart 2020 Salı 16:22:00 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 16:23:04

Çukur son bölüm neler oldu? Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tüm ayrıntılar...

Çukur yeni bölüm fragmanı heyecanla biten bölümün hemen ardından merak edilmeye başladı. Pazartesi günleri Show Tv'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük beğeni toplayan Çukur yine heyecan ve gerilim dolu bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin 90. bölümünde Sabrı taşan Cumali Çağatay'ın yanına gitmek için gözünü karatıyor. Yamaç ise ağabeylerinin bir şey sakladığından şüpheleniyor. Çukur 91. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ekranların vazgeçilmez dizisi Çukur 2 Mart Pazartesi günü yayınlanan 90. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. “Çukur 91. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu da gelecek bölümde neler olacağını merak eden kişiler tarafından aratılmaya başladı. Dizinin 90. bölümünde Çağatay'a karşı direnmekten vazgeçmeyen Yamaç, aradığı desteği ağabeylerinden bulamayınca başka müttefikler ediniyor. Çukur yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özetiyle ilgili detaylara haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

ÇUKUR 91. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇUKUR 90. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ÇUKUR 90. BÖLÜM ÖZETİ

Çağatay’a karşı direnmekten vazgeçmeyen Yamaç, aradığı desteği ağabeylerinden bulamayınca başka müttefikler edinecek. Ancak Vartolu, Yamaç'ın isteğiyle mahalledeki sorunların kaynağını bulmak için harekete geçecek.

Çağatay bir taraftan Selim ve Cumali’yi en korktukları şeylerle sınarken diğer yandan Yamaç’a bir görev verecek. Yamaç’ın bağlılığını ispatlamak için üstlendiği bu görev onun zor bir tercih yapmasına neden olacak.

ÇUKUR KONUSU NEDİR?

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir? 

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