Çukur isyanı

Körfez'e bağlı, 49 haneli,150 nüfuslu Kutluca mahallesinin sakinlerinin başı, defineciler tarafından kazıldığını iddia ettikleri çukurlarla dertte. Yaklaşık 5 kilometre çapındaki alanda, çeşitli büyüklük ve derinlikteki çukurlar, hem çevresinde oynayan çocuklar hem de otlatılmaya çıkarılan hayvanlar için tehdit oluşturuyor. İlk olarak, 5 yıl önce karşılaştıklarını belirttikleri çukurların kazılmasını engellemek için nöbet de tutan vatandaşlar yetkililerden yardım bekliyor.

ARAZİLERİMİZİ KATLEDİYORLAR

Beş kilometrelik alanda 50 çukurun açıldığını ve sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen Latif Nac isimli mahalle sakini “Öncelikle bu olay, doğaya zarar verdiği için karşıyız. Defineciler tarafından arazilerimizin katledilmesi, bizim için kabul edilemez. Buraya sürekli ineklerimiz, koyunlarımız da düşüyor. Hayvanlarımızın canına kastediliyor. Sorumlulardan şikayetçiyiz” dedi.

KÖSTEBEK YUVASINA DÖNDÜ

Açılan çukurlara mahallenin her tarafında rastlamanın mümkün olduğunu belirten Ali Öztürk ise “Nereye gitsek karşımıza çukurlar çıkıyor. Özellikle çocuklar için tehlike oluşturuyor. Burada yaşanan olayı defalarca şikayet ettik ama henüz çözüm bulunamadı. Hukuka aykırı bir durum olmasına rağmen hala kazmaya devam ediyorlar. Mahalleyi köstebek yuvasına çevirdiler. Yetkililere sesleniyoruz, bu sorunu çözsünler “ diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN KORKUYORUZ

Çocukları oynamak için dışarı çıktığında sürekli onları kontrol etmek zorunda kaldığını belirten Nazlı Çimen İse ‘’ Çocuklar içine düşecek diye yüreğimiz ağzımıza geliyor. Korkuyla bekliyoruz. Çok derin çukurlar var. Yıllardır kazıyorlar define söylentisi yüzünden. Şikayet ettik ama çözüm bulamadık. Burada define yok lütfen burayı rahat bıraksınlar’’ şeklinde konuştu.