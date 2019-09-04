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04 Eylül 2019 Çarşamba 15:38:35 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:39:54

Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3. sezona dahil olan Damla Sönmez kimdir?

Çukur dizisinin hayranları, heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor. İzleyiciler arama motorlarında "Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalar yapılırken, dizi oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Çukur'un yeni oyuncusu Damla Sönmez Efsun karakterine hayat verecek. Sena rolünde Yamaç Koçovalı'nın eşini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in ayrılmasının ardından Damla Sönmez'in transferi yapıldı. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3. sezona dahil olan Damla Sönmez kimdir? İşte yanıtı..

Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3. sezona dahil olan Damla Sönmez kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi isimlerin bulunduğu Çukur'da geçtiğimiz sezon Sena rolünde Yamaç Koçovalı'nın eşini canlandıran Dilan Çiçek Deniz ayrılmıştı. Çukur'a yeni bir isim transfer edildi. Çukur'un yeni oyuncusu Damla Sönmez Efsun karakterinini canlandıracak. Çukur dizisinde Baykal'ın kızı olacak. Çukur 3. sezon yeni oyuncusu Damla Sönmez ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çukur yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Çukur 3. sezonun bu ay içerisinde başlaması bekleniyor. Çukur yeni sezonunun başlayacağı tarihin açıklanması halinde haberimizde yer alacak.

ÇUKUR YENİ OYUNCU DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Sonrasında Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitende tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü. Yeditepe Üniversitesinde de tiyatro eğitimi aldı.

2004 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Damla Sönmez, 2009 yılında Bornova Bornova filmindeki Özlem karakteriyle 46. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

2014 yılında Barış Kılıç ve Canan Ergürder ile başrollerini paylaştığı Güllerin Savaşı isimli diziyle ünlendi.

2017'de gerçek hayat hikayesinden uyarlanan ve çok ses getiren Ayla filminde Nuran karakterini canlandırdı.

2017'de Aşk ve Gurur, 2018'de Masum Değiliz adlı dizilerde rol aldı.

Damla Sönmez 2019 yılında Netflix platformunda yayınlanacak olan Ottoman Rising dizisinde Ana karakterine hayat verecek.

Kazandığı Ödüller

2009 – 46.Antalya Film Şenliği – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Bornova Bornova)

2009 – Ankara Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filimleri Festivali "En Genç Cadı"

2009 – Siyad Ödülleri "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu"

2010 – Yeşilçam Ödülleri "Genç Yetenek"

2010 – 15.Sadri Alışık Ödülleri – Umut Veren Oyuncu (Bornova Bornova)

Oynadığı Diziler

Ottoman Rising – Ana – 2019

Masum Değiliz – Selin – 2018

Aşk ve Gurur – Zeynep – 2017

Güllerin Savaşı – Gülru – 2014

Bir Aşk Hikayesi – Ceylan German – 2013

Şubat – Gelin – 2012

Budala – Seslendirme – 2012

Türkan – Turhan – 2010

Gece Gündüz – Pınar – 2008

Emret Komutanım – Karamel – 2008

Fırtınalı Aşk – Melda Talay – 2007

Şarkılar Susmasın – Aycan – 2006

Sahte Prenses – Sedef – 2006

Pertev Bey'in Üç Kızı – Nermin – 2006

Kapıları Açmak – Gülşen – 2005

Emret Komutanım – Karamel – 2005

Omuz Omuza – Pelin – 2004

Camdan Pabuçlar – Gülçin – 2004

Oynadığı Filmler

Ayla – Nuran – 2017

Deniz Seviyesi – Damla – 2014

Sen Aydınlatırsın Geceyi – Defne – 2013

Uzun Hikaye – Ayla – 2012

Kurtuluş Son Durak – Tülay – 2011

Çakal – Deniz – 2010

Mahpeyker Kösem Sultan – Emine/ Kösem Sultan – 2010

Kampüste Çıplak Ayaklar – Ebru – 2009

Bornova Bornova – Özlem – 2009

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