Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3. sezona dahil olan Damla Sönmez kimdir?
Çukur dizisinin hayranları, heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyor. İzleyiciler arama motorlarında "Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Çukur'un yeni sezon tarihi ile ilgili araştırmalar yapılırken, dizi oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Çukur'un yeni oyuncusu Damla Sönmez Efsun karakterine hayat verecek. Sena rolünde Yamaç Koçovalı'nın eşini canlandıran Dilan Çiçek Deniz'in ayrılmasının ardından Damla Sönmez'in transferi yapıldı. Peki, Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3. sezona dahil olan Damla Sönmez kimdir? İşte yanıtı..
Çukur 3. sezon ne zaman başlıyor? Çukur 3. sezona dahil olan Damla Sönmez kimdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Ercan Kesal, Perihan Savaş gibi isimlerin bulunduğu Çukur'da geçtiğimiz sezon Sena rolünde Yamaç Koçovalı'nın eşini canlandıran Dilan Çiçek Deniz ayrılmıştı. Çukur'a yeni bir isim transfer edildi. Çukur'un yeni oyuncusu Damla Sönmez Efsun karakterinini canlandıracak. Çukur dizisinde Baykal'ın kızı olacak. Çukur 3. sezon yeni oyuncusu Damla Sönmez ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
ÇUKUR 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Çukur yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz resmi olarak açıklanmadı. Çukur 3. sezonun bu ay içerisinde başlaması bekleniyor. Çukur yeni sezonunun başlayacağı tarihin açıklanması halinde haberimizde yer alacak.
ÇUKUR YENİ OYUNCU DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?
Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nden mezun oldu. Sonrasında Fransa'da Paris Sorbonne Üniversitende tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü. Yeditepe Üniversitesinde de tiyatro eğitimi aldı.
2004 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Damla Sönmez, 2009 yılında Bornova Bornova filmindeki Özlem karakteriyle 46. Altın Portakal Film Festivalinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı.
2014 yılında Barış Kılıç ve Canan Ergürder ile başrollerini paylaştığı Güllerin Savaşı isimli diziyle ünlendi.
2017'de gerçek hayat hikayesinden uyarlanan ve çok ses getiren Ayla filminde Nuran karakterini canlandırdı.
2017'de Aşk ve Gurur, 2018'de Masum Değiliz adlı dizilerde rol aldı.
Damla Sönmez 2019 yılında Netflix platformunda yayınlanacak olan Ottoman Rising dizisinde Ana karakterine hayat verecek.
Kazandığı Ödüller
2009 – 46.Antalya Film Şenliği – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Bornova Bornova)
2009 – Ankara Uluslararası Uçan Süpürge Kadın Filimleri Festivali "En Genç Cadı"
2009 – Siyad Ödülleri "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu"
2010 – Yeşilçam Ödülleri "Genç Yetenek"
2010 – 15.Sadri Alışık Ödülleri – Umut Veren Oyuncu (Bornova Bornova)
Oynadığı Diziler
Ottoman Rising – Ana – 2019
Masum Değiliz – Selin – 2018
Aşk ve Gurur – Zeynep – 2017
Güllerin Savaşı – Gülru – 2014
Bir Aşk Hikayesi – Ceylan German – 2013
Şubat – Gelin – 2012
Budala – Seslendirme – 2012
Türkan – Turhan – 2010
Gece Gündüz – Pınar – 2008
Emret Komutanım – Karamel – 2008
Fırtınalı Aşk – Melda Talay – 2007
Şarkılar Susmasın – Aycan – 2006
Sahte Prenses – Sedef – 2006
Pertev Bey'in Üç Kızı – Nermin – 2006
Kapıları Açmak – Gülşen – 2005
Emret Komutanım – Karamel – 2005
Omuz Omuza – Pelin – 2004
Camdan Pabuçlar – Gülçin – 2004
Oynadığı Filmler
Ayla – Nuran – 2017
Deniz Seviyesi – Damla – 2014
Sen Aydınlatırsın Geceyi – Defne – 2013
Uzun Hikaye – Ayla – 2012
Kurtuluş Son Durak – Tülay – 2011
Çakal – Deniz – 2010
Mahpeyker Kösem Sultan – Emine/ Kösem Sultan – 2010
Kampüste Çıplak Ayaklar – Ebru – 2009
Bornova Bornova – Özlem – 2009
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