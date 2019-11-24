Çorum'da pompalı kavga: 5 kişi yaraladı
Çorum'da husumetli iki kişi mahallede karşılaştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce silahlar konuştu. Pompalı tüfekli kavgada 5 kişi yaralandı.
İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Mert Y. ile Aykut Ü, Çöplü Mahallesi'ndeki tarihi hamam önünde karşılaştı.
Konuşmaya başlayan taraflar arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Y, araçtan aldığı tüfekle rastgele ateş açtı.
Olayda, saçmaların isabet ettiği Aykut Ü. ile çevredeki Barış Ö, Salim Ö, Hüseyin Ü. ve Hayrettin A. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Hitit üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bazı araçlarda da hasar oluştu.
Kaçan Mert Y'nin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
- Dünya turuna çıktı, Edirne'de kafasına taş atılması sonucu yaralandı
- Lüks aracı kaldırmaya çalışan çekici yan yattı
- Sürücü kursu öğretmeni, sınavı geçemeyen öğrencisinin yakınları tarafından dövüldü
- Ailesi kızlarından 4 gündür haber alamıyor: Ne olursun gör halimi!