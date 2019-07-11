  • Bist 100
    99406.4
  • Dolar
    5,6780
  • Euro
    6,4041
  • Altın
    257,5720
İstanbul
20 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Galatasaray yönetimine mahkemeden müjde geldi Galatasaray yönetimine mahkemeden müjde geldi
FETÖ'nün sözde "Isparta il imamı" ile eşi tutuklandı FETÖ'nün sözde "Isparta il imamı" ile eşi tutuklandı
Twitter erişime açıldı! Kesintinin nedeni ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi Twitter erişime açıldı! Kesintinin nedeni ile ilgili Bakanlıktan açıklama geldi
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film
İngiliz gemileri için tehdit seviyesi yükseltildi İngiliz gemileri için tehdit seviyesi yükseltildi
Trump ile Netanyahu İran'ı görüştü Trump ile Netanyahu İran'ı görüştü
Çorum'da kuvvetli sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi Çorum'da kuvvetli sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi
TBMM'de kabul edildi! Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor TBMM'de kabul edildi! Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor
TSK'dan Suriye sınırına komando takviyesi TSK'dan Suriye sınırına komando takviyesi
Tayfur Havutçu, A Milli takımdaki antrenörlük görevinden istifa etti Tayfur Havutçu, A Milli takımdaki antrenörlük görevinden istifa etti
Sosyal medya fenomeni Pelinsu, gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Sosyal medya fenomeni Pelinsu, gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Srebrenitsa Soykırımı: Sürece nasıl gelindi, neler yaşandı? Srebrenitsa Soykırımı: Sürece nasıl gelindi, neler yaşandı?
23 yaşındaki Iraklı genç iki aydır kan ağlıyor 23 yaşındaki Iraklı genç iki aydır kan ağlıyor
Bursa Şehir Hastanesi kapılarını habercilere açtı Bursa Şehir Hastanesi kapılarını habercilere açtı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye S-400 mesajı: Milli duruş göremiyoruz... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye S-400 mesajı: Milli duruş göremiyoruz...
Ferit Şahenk kimdir? Ferit Şahenk kaç yaşında, nereli? Ferit Şahenk kimdir? Ferit Şahenk kaç yaşında, nereli?
Ajan Salt konusu nedir? Ajan Salt oyuncu kadrosunda kimler var? Ajan Salt konusu nedir? Ajan Salt oyuncu kadrosunda kimler var?
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
AB'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması: Her zaman hatırlamak, ortak görevimiz AB'den Srebrenitsa soykırımı açıklaması: Her zaman hatırlamak, ortak görevimiz
Mersin'de motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti Mersin'de motosikletle kaza yapan genç hayatını kaybetti
Henry Onyekuru gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek Henry Onyekuru gelecek sezon da Galatasaray forması giyecek
'İzlenecek Bi Şey Değil'de günde damga vuran örnek davranış 'İzlenecek Bi Şey Değil'de günde damga vuran örnek davranış

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Temmuz 2019 Perşembe 20:13:46 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 20:16:28

Çorum'da kuvvetli sağanak ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiledi

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve yaklaşık 40 dakika süren fırtına nedeniyle kent merkezinde onlarca ev, iş yeri ve binaların çatısı uçtu, çok sayıda elektrik direği ve ağaç da yollara devrildi.

Direk ve ağaçların üzerine düştüğü 10'dan fazla araç zarar gördü.

Çatılardan uçan cisimler nedeniyle yaralanan 5 kişi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

KYK BİNALARIN ÇATILARI UÇTU

Fırtına nedeniyle Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Hitit Kız Yurdu yerleşkesinde bulunan 3 binasının çatısı da bahçeye uçtu.

İtfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Olayın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yurt binasına gelerek bilgi aldı.

Eğer, gazetecilere, kuvvetli fırtına nedeniyle 3 binanın çatısının komple uçtuğunu belirterek, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok. Öğrencilerimiz tatile gitmişlerdi. Tek tesellimiz bu. İlgili tüm kurumlar burada çalışmalarına başladı." dedi.

TARİHİ CAMİNİN MİNARESİ YIKILDI

Kunduzhan Mahallesi'ndeki tarihi ahşap Tabak Camisi'nin minaresi de fırtına nedeniyle yıkıldı.

Şiddetli rüzgara dayanamayan ahşap caminin minaresi, cami bahçesi ile yanındaki sokağa devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda minarenin devrilirken çarptığı bir binada hasar oluştu.

Bu arada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi binasının dışında bazı yerlerindeki sıvaların döküldüğü görüldü.

ANKARA-SAMSUN KARA YOLU UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPANDI

Fırtına nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunun 2'nci kilometresinde Yaydiğin kavşağında bulunan büyük yön levhaları devrildi.

Levhalaran yola düşmesi nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan kara yolu, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

AFAD ekipleri tarafından kent merkezinde hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

(AA)

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında karar
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz şehitleri için kısa film
TSK'dan Suriye sınırına komando takviyesi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye S-400 mesajı:
Srebrenitsa Soykırımı: Sürece nasıl gelindi, neler yaşandı?
Sosyal medya fenomeni Pelinsu, gözaltı sonrası adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
23 yaşındaki Iraklı genç iki aydır kan ağlıyor
O teröristlerin yakalanma anına ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Özal’ın doktoru ABD'deki FETÖ üniversitesinde görüntülendi
A Milli Takım'da flaş karar! Görevinden istifa etti
Merkel'in titreme nöbetine özel önlem
Merkez Bankası rezervleri geçen hafta 851 milyon dolar arttı
NATO boru hattından 2 ton yakıt çalan 5 kişi yakalandı
Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
Konoplyanka adım adım Fenerbahçe'ye
İBB Meclisi'nden 15 Temmuz kararı
Netanyahu'dan Sisi'ye övgü
6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şok etti
'KADEM'in adını Soros'la zikretmek iftiradır'
Metin Hara, 'Adriana Lima' sessizliğini bozdu... İşte ilk açıklama!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ