Çorum'da iki kişi evlerinde tavana asılı bulundu! Polis soruşturma başlattı
Çorum'da dün akşam iki korkunç intihar olayı gerçekleşti. Evli ve bir çocuk babası Gökhan T., ile yine aynı mahallede yaşayan Oktay A., evlerinden kendilerini asarak yaşamlarına son verdiler. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim yazılı not bıraktığı ortaya çıktı. Oktay A.'nın intiharıyla ilglili soruşturma ise devam ediyor.
Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18'inci Sokak’ta oturan, evli ve bir çocuk babası Gökhan T.'den (31), haber alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, “Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim” yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.
POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1'inci Cadde'de de Oktay A.(32), evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğiktim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.
(dha)
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