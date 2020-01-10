Çorum'da altınlarla firar eden gelin adayı yakalanınca kendini böyle savundu: O kişi ben değilim
Çorum'da evlilik hazırlığındayken kendisine alınan altınlarla firar eden gelin adayı Nurhan B.'nin (23), 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada 'o kişi ben değilim' diyerek kendisini savundu.
Oğlunu ve kendisini dolandıran kişinin Uşaktan SEGBİS aracılığıyla katıldığı duruşmada ifade veren Nurhan B., olduğunu söyleyerek, "Mahkemede ifadesi alınan Nurhan B., "O kişi ben değilim, sadece benziyorum' savunması yaptı. Bizi dolandıran kesinlinle kendisidir. Gözümüzün içine baka baka 'o ben değilim, bana benzetiyorlar' diyerek kendisini aklamaya çalışıyor. Oysa oğlumu dolandıran kişi ta kendisidir. Bu güne kadar bu olayı yargıya taşımak için mücadele ettim ve taşıdım da, bundan sonra da iki elim yakasında olacak" diye konuştu.
'CEZA ALACAĞINA İNANIYORUZ'
Uncu ailesinin avukatı Mustafa Kemal Metin ise "Nurhan B., Çorum’a hiç gelmediği yönünde ifade verdi. Kendisinin benzetildiğini, Uncu ailesini de tanımadığını söyledi. Oysa aracılık yapan kişi tam tersini söyleyerek, Uncu ailesini dolandıran ve altınlarla kaçan kişinin o olduğunu açık bir dille söyledi. Önümüzdeki duruşmalarla gerekli cezayı alacağına inanıyoruz" dedi.
(DHA)
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