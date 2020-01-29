29 Ocak 2020 Çarşamba 00:12:03 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 00:12:46
'Coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 12 kişi taburcu edildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'da 'coronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alınan 10'u Çinli, 12 kişiden öksürük ve halsizlik yakınması bulunan 1 kişide 'H1N1' tanısı konduğunu açıkladı.
Bu açıklamadan kısa süre sonra gözlem altında bulunan 12 kişi taburcu oldu. Çinli turistlerin sabah saatlerindeki İstanbul'dan hareket edecek olan uçakla ülkeden ayrılacakları öğrenildi.
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