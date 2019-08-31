  • Bist 100
    96718.5
  • Dolar
    5,8352
  • Euro
    6,4329
  • Altın
    283,0690
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kanadalı Müslümanlar ABD’ye giremiyor Kanadalı Müslümanlar ABD’ye giremiyor
CHP’li belediyeler vatandaşı bunalttı CHP’li belediyeler vatandaşı bunalttı
Ruhani net konuştu: Üçüncü adımı atarız Ruhani net konuştu: Üçüncü adımı atarız
Dorian kasırgasına karşı Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı! Dorian kasırgasına karşı Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşlarına uyarı!
Başkan Erdoğan, balık av sezonunu açtı Başkan Erdoğan, balık av sezonunu açtı
Çorlu'da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova'da yakalandı Çorlu'da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova'da yakalandı
Kurye ile müşteri arasındaki arbede kamerada Kurye ile müşteri arasındaki arbede kamerada
Kurye ile kadın müşteri birbirine girdi! Yaşanan arbede anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi Kurye ile kadın müşteri birbirine girdi! Yaşanan arbede anbean cep telefonu kamerasına kaydedildi
Kırklareli'de büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte yangın çıktı Kırklareli'de büyükbaş hayvanların bulunduğu çiftlikte yangın çıktı
Katil Esed rejimi İdlib'de ilan ettiği ateşkesi bozdu Katil Esed rejimi İdlib'de ilan ettiği ateşkesi bozdu
Zarif: ABD şikâyet etti, biz hep yaptık Zarif: ABD şikâyet etti, biz hep yaptık
IKBY Erbil'de İsrail askeri üssü olduğu iddialarını yalanladı IKBY Erbil'de İsrail askeri üssü olduğu iddialarını yalanladı
Lübnan'da UNIFIL merkezine İsrail'e ait bomba parçası düştü Lübnan'da UNIFIL merkezine İsrail'e ait bomba parçası düştü
İlk yarı Rize, ikinci yarı Beşiktaş İlk yarı Rize, ikinci yarı Beşiktaş
Galatasaray Falcao'yu resmen açıkladı Galatasaray Falcao'yu resmen açıkladı
İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor İkinci el araçlarda yeni dönem başlıyor
Af yasası onaylandı! Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 65 mahkum aftan yararlandı Af yasası onaylandı! Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 65 mahkum aftan yararlandı
Myanmar'da topçu ateşinde 5 sivil öldü Myanmar'da topçu ateşinde 5 sivil öldü
Dubai Havalimanı'nda çalışmalar ekonomik kriz nedeniyle durduruldu Dubai Havalimanı'nda çalışmalar ekonomik kriz nedeniyle durduruldu
Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem Datça açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem
Türk Yıldızları Aksaray'da gösteri uçuşu yaptı Türk Yıldızları Aksaray'da gösteri uçuşu yaptı
İran Hazar Denizi'nde düğmeye bastı! Parola: Kalıcı Kuvvet ve Güvenlik İran Hazar Denizi'nde düğmeye bastı! Parola: Kalıcı Kuvvet ve Güvenlik
"Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti Türkiye-Norveç ilişkilerine ciddi katkı sağlayacak" "Mevlüt Çavuşoğlu'nun ziyareti Türkiye-Norveç ilişkilerine ciddi katkı sağlayacak"
2 gündür aranıyordu, bagajda bulundu, hastanede öldü 2 gündür aranıyordu, bagajda bulundu, hastanede öldü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:38:58 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:52:32

Çorlu'da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova'da yakalandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Salih Durmuş ile Melike Baştürk’ü öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı N.B., cinayetten sonra kaçtığı Yalova’da polis ekiplerince yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde marketten dönen eşini ve yanındaki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Yalova'da yakalandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşi Melike Baştürk (42) ve yanındaki Salih Durmuş'u (49) silahla vurarak öldürdüğü belirtilen şüpheli N.B'nin (49) kentteki evini takibe aldı.

Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine geldiği sırada gözaltına alınan N.B. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Baştürk'ün işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Çorlu'ya gönderileceği öğrenildi.

PİŞKİN SÖZLER

Emniyetten çıkartılnadan önce sergilediği rahat tavırları ile dikkat çeken N.B sık sık gülerek polislerle sohbet etti. Emniyet’ten çıkartıldığı esnada rahat tavırları tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli basın mensuplarının “Pişman mısınız” şeklindeki sorusuna ise  “Hayır pişman değilim. Yine olsun yine yaparım” diye cevap

NE OLMUŞTU?

Çorlu Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, 30 Ağustos'ta, Salih Durmuş ile market alışverişinden dönen Melike Baştürk, arkalarından gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda ağır yaralanan Durmuş ve Baştürk, kaldırıldıkları Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Polis, olay yerinden kaçan N.B'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ