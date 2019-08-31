Çorlu'da karısı ve sevgilisini öldüren katil zanlısı Yalova'da yakalandı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Salih Durmuş ile Melike Baştürk’ü öldürdüğü iddiasıyla aranan katil zanlısı N.B., cinayetten sonra kaçtığı Yalova’da polis ekiplerince yakalandı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde marketten dönen eşini ve yanındaki kişinin öldürülmesiyle ilgili aranan şüpheli, Yalova'da yakalandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşi Melike Baştürk (42) ve yanındaki Salih Durmuş'u (49) silahla vurarak öldürdüğü belirtilen şüpheli N.B'nin (49) kentteki evini takibe aldı.
Adnan Menderes Mahallesi TOKİ konutlarındaki evine geldiği sırada gözaltına alınan N.B. sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Baştürk'ün işlemlerinin ardından soruşturmanın sürdüğü Çorlu'ya gönderileceği öğrenildi.
PİŞKİN SÖZLER
Emniyetten çıkartılnadan önce sergilediği rahat tavırları ile dikkat çeken N.B sık sık gülerek polislerle sohbet etti. Emniyet’ten çıkartıldığı esnada rahat tavırları tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli basın mensuplarının “Pişman mısınız” şeklindeki sorusuna ise “Hayır pişman değilim. Yine olsun yine yaparım” diye cevap
NE OLMUŞTU?
Çorlu Muhittin Mahallesi Bağlariçi 1. Sokak'ta, 30 Ağustos'ta, Salih Durmuş ile market alışverişinden dönen Melike Baştürk, arkalarından gelen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda ağır yaralanan Durmuş ve Baştürk, kaldırıldıkları Çorlu Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Polis, olay yerinden kaçan N.B'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
AA
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