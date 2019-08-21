21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:59:30 | Son Güncelleme: 22 Ağustos 2019 Perşembe 00:01:45
Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Tekirdağ, Çorlu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.
Jandarma ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
(AA)
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