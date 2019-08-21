Çorlu'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Çorlu-Tekirdağ yolundaki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Tekirdağ, Çorlu ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Jandarma ve polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

(AA)