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03 Aralık 2019 Salı 21:17:55 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 21:18:37

Çöp kutusundan tarih çıktı! 2 bin 300 yıl öncesine ait

Kahramanmaraş'ta, tarihi eser kaçakçılarına yönelik bir kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, çöp kutusuna gizlenmiş 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 heykel ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çalışan M.K.'nın kaçak kazı yaparak tarihi eser aradığı bilgisin ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Polis, bugün öğle saatlerinde M.K.'nın çalıştığı kahvehaneye operasyon düzenlendi. Kahvehaneyi didik didik arayan polis, masanın altındaki bir çöp kutusunda siyah poşet ele geçirdi. Poşetin içerisinden 2 bin 300 yıllık Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 88 sikke ile 2 küçük heykel ele geçirildi.

Tarihi eserlere el koyan polis, M.K.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.K., sorgusunda tarihi eserlerin bir kısmını kazı yaparak çıkardığını, bir kısmını da B.K. ve V.D.'den aldığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışmalarına genişleten ekipler 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

3 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği, ele geçirilen tarihi eserlerin ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

AA

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